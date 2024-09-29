В субботу движение "Хезболлах" подтвердило, что ее лидер и один из основателей Хасан Насралла был убит в Бейруте в результате израильского авиаудара накануне.

Насралла, возглавлявший "Хезболах" более трех десятилетий, стал самой крупной фигурой, ликвидированной Израилем в ходе нынешнего обострения.

Израильские военные заявили, что нанесли точный авиаудар в пятницу, когда руководство движения заседало в своей штаб-квартире в Дахие, к югу от Бейрута.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 6 человек погибли и более 90 получили ранения в результате ударов, которые сравняли с землей шесть жилых домов.

Убийство Насраллы вызвало во всем мире опасения относительно дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Германия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала обстановку в Ливане чрезвычайно опасной и заявила, что весь ближневосточный регион рискует скатиться в "абсолютную спираль насилия".

"Ситуация представляет серьезную угрозу стабильности в регионе и стабильности Ливана, а это никогда не служит безопасности и интересам Израиля", - заявила она в своем сообщении на платформе X.

Франция

Министерство Европы и иностранных дел заявило, что находится в контакте с ливанскими властями в попытке предотвратить дальнейшую дестабилизацию.

А один из лидеров французских левых Жан-Люк Меленшон заявил, что убийство Насраллы - "это еще один шаг к вторжению в Ливан и всеобщей войне".

"С Францией больше не считаются на местах. Преступления Нетаньяху будут продолжаться, поскольку они безнаказанны. Опасность крайне велика для региона и всего мира", - написал он на сайте X.

Италия

В своем кратком заявлении министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не стал напрямую упоминать смерть Насраллы, но призвал всех итальянцев, находящихся в Ливане, немедленно покинуть страну.

"Мы призываем всех итальянских граждан как можно скорее покинуть Ливан, воспользовавшись регулярными рейсами, которые продолжают выполняться из аэропорта Бейрута в Милан и Рим", - сказал он в Кельне.

Он также сообщил, что Израиль дал гарантии безопасности более чем 1200 итальянских солдат, размещенных на юге Ливана в составе 10-тысячного миротворческого контингента ООН.

Россия

Министерство иностранных дел России заявило, что решительно осуждает убийство Насраллы и призвало Израиль прекратить все военные действия в Ливане.

"Данная силовая акция чревата еще более драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока, - говорится в заявлении. - Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования. В сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию".

Турция

Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападения Израиля на Ливан как часть политики, которую он назвал "геноцидом, оккупацией и вторжением".

В своем посте на сайте X Эрдоган заявил, что мусульманский мир должен занять более "решительную позицию".

ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "серьезно обеспокоен драматической эскалацией" в Ливане.

"Этот цикл насилия должен быть остановлен немедленно, и все стороны должны отступить от края пропасти. Народ Ливана, народ Израиля, а также весь регион не могут позволить себе тотальную войну", - говорится в заявлении его канцелярии.

США

Президент США Джо Байден заявил, что убийство Насраллы - это "мера справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских граждан".

Байден подтвердил американскую поддержку "права Израиля защищаться от "Хезболлах", ХАМАС, хуситов и любых других террористических группировок, поддерживаемых Ираном".

Израиль

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал убийство Насраллы историческим поворотным моментом".

"Мы свели счеты с тем, кто несет ответственность за убийство бесчисленных израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов", - сказал он.

Иран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что смерть Насраллы "только еще больше укрепит сопротивление", добавив, что США не могут отрицать свою причастность.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур и призвал всех мусульман выступить против Израиля.

Он сказал, что смерть Насраллы "не останется незамеченной".

ХАМАС

ХАМАС осудил убийство Насраллы как "трусливый террористический акт".

"Мы самым решительным образом осуждаем эту варварскую сионистскую агрессию и нападение на жилые дома, - говорится в заявлении группировки. - Перед лицом этого сионистского преступления и резни мы подтверждаем нашу абсолютную солидарность с братьями из исламского сопротивления в Ливане".