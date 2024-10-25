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Балканское турне Урсулы фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Глава Еврокомиссии собирается в Сербию. Она уже посетила Северную Македонию и Боснию и Герцеговину.

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Ожидается, что Урсула фон дер Ляйен посетит Сербию в рамках четырёхдневнго турне по Балканам, продвигающего расширение ЕС.

Визит председателя Европейской комиссии состоится через день после посещения Боснии и Герцеговины, а также Северной Македонии - двух стран-кандидатов на вступление в ЕС.

В Северной Македонии фон дер Ляйен сказала, что страна достигла большого прогресса в реализации реформ, необходимых для членства в Евросоюзе. Она подчеркнула, что ЕС "привержен своим планам расширения, и это будет главным приоритетом Союза".

Ранее глава Еврокомиссии посетила Донью Ябланицу в Боснии и Герцеговине, сильно пострадавшую от недавних наводнений и оползней. Деревня почти полностью засыпана камнями и обломками близлежащего карьера.

Это стихийное бедствие унесло 27 жизней, 19 из них - в данном районе.

Босния и Герцеговина обратилась за помощью к ЕС, многие страны направили команды для оказания помощи через механизм гражданской защиты Евросоюза. .

Фон дер Ляйен выразила готовность использовать средства Фонда солидарности Евросоюза для устранения ущерба от наводнения в пострадавшем регионе.

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