Тепловая волна, накрывшая Европу, значительно повысила риск возникновения природных пожаров. От них уже страдают южные страны континента. ЕС создал механизм для оперативного оказания помощи на местах при ЧС.

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Жара накрывает европейский континент, опасность лесных пожаров возрастает. От них уже страдают южные страны, особенно Хорватия, Италия и Греция.

На случаи возникновения ЧС Евросоюз разработал Механизм гражданской защиты. В его рамках был создан воздушный флот из 28 самолётов и 4 вертолётов, предназначенных для пожаротушения.

Брюссель даже выделил 600 миллионов евро на расширение парка за счёт покупки 12 самолётов, которые рассчитывает получить к 2030 году. Воздушные суда распределят между странами-членами.

ЕС также может вмешаться в ситуацию непосредственно на земле. "Более 500 пожарных (заранее размещены) в четырёх государствах-членах ЕС на юге Европы. Это Франция, Португалия, Испания и Греция. Они могут быть призваны на помощь местным пожарным бригадам, если возникнет такая необходимость", - объясняет Балаш Уйвари, пресс-секретарь Еврокомиссии.

Действовать оперативно

Кроме того, в распоряжении стран Евросоюза есть спутниковые снимки Службы климатических изменений "Коперник". В 2023 году, когда лесные пожары бушевали по всему миру, эти снимки оказались весьма полезны.

Власти могут круглосуточно обращаться за информацией в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, который находится в Брюсселе. Страны передают свои запросы и получают рекомендации и помощь очень быстро.

"Это кризисная ситуация. Поэтому мы стараемся действовать как можно быстрее. На это уходит несколько часов, иногда чуть больше, иногда всего несколько минут. Главная задача - действовать оперативно, потому что на кону часто жизни людей", - подчёркивает наш собеседник.

Прогнозировать и предупреждать

Каждая страна блока обязуется проводить работы по предотвращению пожаров. Но ЕС ещё в 2022 году принял общеевропейский план по борьбе с ними. Цель - повысить административный потенциал и уровень информированности, а также увеличить инвестиции в прогнозирование лесных пожаров.

Кроме того, ЕС ввёл новый метод для оценки противопожарных мер и содействия обмену опытом между 27 государствами-членами.

В 2022 году лесные пожары в Евросоюзе уничтожили территорию в 900 000 гектаров. Об этом говорится в докладе Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии (JRC). А прошлый год и вовсе отметился самыми крупными лесными пожарами из всех, что когда либо регистрировались в ЕС.

Механизм гражданской защиты также не ограничивается странами сообщества.

"Мы проявляем солидарность со всеми. Поэтому каждый может обратиться за помощью", - подчёркивает Балаш Уйвари. В прошлом году ЕС пришёл на помощь Чили, Канаде и Тунису.

Всего в 2023 году Механизм гражданской защиты ЕС был задействован 10 раз. К середине этого лета - уже пять раз.