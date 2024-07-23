Лесные пожары в Европе

Пожарные борются с огнем в Португалии, Македонии и Болгарии. Всем пострадавшим оказывается гуманитарная и медицинская помощь

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По меньшей мере 14 человек, в том числе 11 пожарных, пострадали от лесного пожара, вспыхнувшего в воскресенье недалеко от столицы Португалии Лиссабона. Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

По сообщениям, огонь вспыхнул в Кашкайше около полудня. Более 300 пожарных сумели взять его под контроль в течение нескольких часов.

Пожар повредил конноспортивный центр. Пожарные успели спасти 30 лошадей.

В Северной Македонии на протяжении двух недель бушуют семь лесных пожаров. Самая тяжелая ситуация наблюдается в южной части страны. На горе Серта в южном районе Неготино горит около 30 гектаров леса.

В район бедствия направлены два полицейских вертолета, армейский вертолет, 60 полицейских спецслужб и 100 военнослужащих.

Македонские власти заявили о 22 потушенных лесных пожаров.

После семи дней борьбы с огнем в Болгарии в муниципалитете на границе с Турцией лесные пожары были взяты под контроль.

По данным местных СМИ, пожар охватил 73 гектара угодий.

Пострадавшим доставлена гуманитарная помощь. Людей, оставшиеся без крова, разместили в пунктах временного пребывания.