Лесной пожар вспыхнул прямо в Риме

By Euronews

Южная Европа объята сильнейшими лесными пожарами

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Лесной пожар бушевал прямо в Риме, в паре километров от Ватикана: у холма Монте-Марио пламя подбиралось к зданию уголовного суда и штаб-квартире телекомпании RAI. Очевидцы даже сообщали о взрывах. Пожарным пришлось эвакуировать несколько офисных зданий. В тушении принимали участие вертолёты. Метеорологи уже некоторое время предупреждали об опасности пожаров в итальянской столице. Температура там достигает 35 градусов.

В Албании с лесными пожарами не удаётся справиться уже несколько недель. Сильное возгорание в районе популярного курорта Шенгини заставило эвакуироваться некоторых местных жителей и туристов. Лишь усилиями нескольких сотен пожарных и добровольцев пламя удалось взять под контроль. Ещё две недели назад Албания обратилась за помощью к Евросоюзу, который прислал пожарные самолёты; помощь оказали и несколько соседних стран.

Власти Северной Македонии называют пожары этого года сильнейшими в истории. За одну только среду зафиксировано 66 новых очагов возгорания, из которых 40 удалось взять под контроль и потушить. Власти страны уверяют, что пока справляются своими силами. Тем не менее, на границе им помогают коллеги из Сербии. Больше всего очагов возгорания — в центральной части страны, в районе Свети-Николе. Там известно по меньшей мере об одном погибшем — пожилой мужчина задохнулся в дыму.