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Камала Харрис "обладает прекрасным здоровьем и готова к выполнению обязанностей президента США"

Камала Харрис на борту самолета по дороге из Феникса в Вашингтон , 11 октября 2024
Камала Харрис на борту самолета по дороге из Феникса в Вашингтон , 11 октября 2024 Авторское право Ross D. Franklin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ross D. Franklin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Кандидат на выборах президента США от демократов обнародовала заключение врача, бросая вызов Трампу

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Вице-президент США Камала Харрис в субботу опубликовала письмо от своего врача, в котором говорится, что у нее «прекрасное здоровье» и она «обладает физической и психической устойчивостью», необходимой для работы на посту президента.

Харрис обнародовала свою медицинскую информацию, чтобы, возможно, бросить вызов кандидату от республиканцев Дональду Трампу. За последние несколько лет он обнародовал лишь ограниченную информацию о своем здоровье, в том числе после того, как в июле во время покушения пуля задела его ухо.

Доктор Джошуа Симмонс, полковник армии США и врач вице-президента, написал, что 59-летняя Харрис ведет здоровый, активный образ жизни и что ее последний медосмотр в апреле прошлого года был «ничем не примечателен».

Отчет был подготовлен за три недели до выборов в США. В нем содержится вывод о том, что Харрис «обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего».

Республиканцы во главе с 78-летним Трампом охотно задавали вопросы о здоровье президента Джо Байдена, когда 81-летний президент добивался переизбрания.

С тех пор как Байден был заменен в избирательном бюллетене на 59-летнюю Харрис, здоровье Трампа привлекает все больше внимания.

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