Россия: корреспондент WSJ Эван Гершкович помещён под арест по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Американского журналиста задержали в Екатеринбурге, где он, в часности, проводил интервью об отношении к российской агрессии в Украине и о последствиях года войны для страны. ФСБ заявляет, что он собирал секретные сведения о деятельности предприятия российского ВПК.

Единственно, что я могу сказать, насколько нам известно, его (Эвана Гершковича) взяли с поличным. Мы мониторим зарубежные СМИ, делаем это ежедневно, поэтому мы знаем его публикации. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По российским законам Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы. The Wall Street Journal категорически отрицает все обвинения со стороны ФСБ в адрес корреспондента. В официальном обращении газеты сказано, что он занимался обычной журналисткой деятельностью. Редакция всерьёз обеспокоена безопасностью Эвана Гершковича и требует немедленно его освободить.