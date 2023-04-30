Джо Байден пообещал сделать "всё возможное", чтобы вернуть домой Эвана Гершковича

Чествуя свободную прессу на ужине корреспондентов, Джо Байден с юмором ответил на критику, а также пообещал "работать как проклятый", чтобы освободить всех "несправедливо задержанных" американцев.

"Это неплохо резюмирует первые два года моего президентства: я буду говорить о чём-то в течение 10 минут, не отвечу ни на один вопрос и бодро ретируюсь" – Джо Байден выступил на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, которой ежегодно проводится в отеле Hilton в Вашингтоне.

Глава государства поблагодарил журналистов за работу, а также пообещал, что "делает всё возможное, чтобы вернуть домой" Эвана Гершковича. Американские СМИ сообщили, что незадолго до светского мероприятия президент США встретился с семьёй задержанного в России репортёра WSJ.

В своей речи президент США не обошёл и упрёков в связи с намерением бороться за второй срок, несмотря на возраст. "Я понимаю, что мой возраст – это проблема. Все об этом думают. Когда я говорю "все", я имею в виду New York Times", – заявил Байден, добавив, что он "опытный", а не "старый".

Юморист "Daily Show" Рой Вуд-младший, ведущий развлекательной программы, отметил, что "французы протестуют, так как не хотят работать до 64 лет", а здесь "80-летний умоляет оставить его на посту ещё на 4 года".

Среди приглашённых были вышедшая из российской тюрьмы баскетболистка Бриттни Грайнер, а также Юлия и Дарья Навальные.