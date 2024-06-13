Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Гершковича, его обвиняют в шпионаже

By Euronews

Следствие утверждает, что американский журналист по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники".

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Американский журналист Эван Гершкович, который уже более года находится в российской тюрьме по обвинению в шпионаже, предстанет перед судом в Екатеринбурге.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича обвиняется в "сборе секретной информации" по заданию ЦРУ.

"Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники", — сообщил Иванов.

Власти РФ не предоставили никаких доказательств, подтверждающих обвинения. О том, когда начнется судебный процесс, не сообщается.

Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.

Журналист был задержан в марте 2023 года во время поездки в Екатеринбург.

"Уралвагонзавод", государственный танковый и вагонный завод в городе Нижний Тагил, расположенный примерно в 100 километрах к северу от Екатеринбурга, стал известен в 2011-12 годах как оплот поддержки президента Владимира Путина.

В декабре 2011 года бригадир завода Игорь Холманских выступил в ежегодной телефонной программе Путина и осудил массовые протесты, проходившие в то время в Москве, как угрозу "стабильности", предложив ему и его коллегам отправиться в столицу для помощи в подавлении беспорядков. Неделю спустя Путин назначил Холманских своим посланником в регионе.

Путин заявил, что верит в возможность заключения сделки по освобождению Гершковича, намекнув, что готов обменять его на российского гражданина, находящегося в заключении в Германии, которым, как оказалось, является Вадим Красиков. Он отбывает пожизненное заключение за убийство в 2019 году в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос The Associated Press о Гершковиче, Путин сказал, что США "предпринимают энергичные шаги", чтобы добиться его освобождения. Он сказал международным информационным агентствам в Санкт-Петербурге, что любые подобные освобождения "решаются не через средства массовой информации", а "сдержанно, спокойно и профессионально".

"И, конечно, они должны решаться только на основе взаимности", — добавил он, намекая на возможный обмен заключенными.

Гершкович — первым американским журналистом, взятый под стражу по обвинению в шпионаже, со времен Николаса Данилоффа в 1986 году в разгар холодной войны.

Сын советских эмигрантов, обосновавшихся в Нью-Джерси, Гершкович свободно владеет русским языком и переехал в страну в 2017 году для работы в газете The Moscow Times, а в 2022 году был принят на работу в The Wall Street Journal

С момента ареста Гершкович содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Министерство иностранных дел России заявило, что рассмотрит вопрос об обмене заключенными только после вынесения вердикта по делу Гершковича.

Посол США Линн Трейси, которая регулярно навещала Гершковича в тюрьме и присутствовала на его судебных заседаниях, назвала обвинения против него "выдумкой" и заявила, что Россия "использует американских граждан в качестве пешек для достижения политических целей".

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С момента ввода войск в раину российские власти задержали несколько граждан США и других западных стран, что, похоже, подкрепляет эту идею.