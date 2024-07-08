By Maia Bondici

На туристические тропы в одном из районов румынских Карпат всё чаще выходят медведи в поисках съестного. Благодаря нашему сюжету о них, на опасную ситуацию обратили внимание власти.

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Почти 30 диких медведей, обитающих в горном районе Румынии Трансфэгэрэшан, поселят в местном заповеднике. Решение приняли власти, пообещав даже внести поправки в законодательство, после того, как на Euronews вышел репортаж об опасной и для людей, и для животных ситуации.

Майя Бондичи, корреспондент Euronews:

"Неделю назад мы были здесь, в районе Трансфэгэрэшан Видрару, и по всему маршруту видели, как медведи выпрашивают еду на улице. Мы вернулись сюда, чтобы обсудить с министром экологии варианты того, как помочь этим животным".

На прошлой неделе нам встретились не меньше 20 особей. В этот раз поприветствовать министра вышел только один медведь. Но косолапые разучились самостоятельно добывать еду в лесу. Животным явно по душе лакомства, которыми их регулярно кормят туристы.

Мирча Фекет, министр охраны окружающей среды Румынии:

"Вместе с агентством по управлению дорожной инфраструктурой мы могли бы информировать людей о том, что кормление медведей запрещено, что за это полагается штраф".

Драгош Предеску, префект Арджеша:

"Сейчас мы будто ходим по натянутому канату, в любой момент может случиться что-то страшное, не дай бог. Вместе с Комиссией и представителями её учреждений мы пришли к выводу, что медведей необходимо переселить".

В прошлом году в экстренные службы поступило порядка 400 сообщений о вышедших к людям медведях.

В этом году их 120, но сезон только начался. Полицейские пока что лишь отпугивают животных, которые через время возвращаются на туристические тропы в поисках съестного.

Десятки из них обретут новый дом в заповеднике в Зарнешти. Чтобы оставшиеся не подвергались опасности и не подвергали опасности жителей и туристов, власти подумывают ввести ряд мер. В планах - установить таблички с предупреждением о том, что в этом районе водятся дикие животные, и о запрете их кормления. Также рассматривается возможность установления видеонаблюдения по прогулочному маршруту. Всё это требует специальных распоряжений и даже внесения законодательных изменений. В интервью нашему телеканалу представители различных ведомств пообещали сделать это в ближайшее время.

Смотрите видео в плеере выше, чтобы узнать больше об этой истории.