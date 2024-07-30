Массовые протесты против новых планов добычи лития

By Euronews

Белград дал понять, что склоняется с сотрудничеству с ЕС, а не с Китаем в этом вопросе

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Тысячи людей вышли на улицы сразу нескольких городов Сербии на акцию протеста против новых планов по добыче лития. Неделю назад Белград подписал соглашение с Брюсселем о поставках лития Евросоюзу. Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что предпочитает сотрудничать в этом вопросе с ЕС, а не с Китаем. А в начале июля суд разрешил продолжить добычу лития на руднике, который ранее был закрыт из-за массовых протестов.

Литий станолится всё более дорогим сырьём, необходимым в первую очередь для аккумуляторов телефонов и электромобилей. Планы его добычи в Сербии подвергаются самой суровой критике защитников окружающей среды. Оппозиционные правительству экономисты ставят под сомнение и выгоды для страны.

В Белграде утверждают, что массовая добыча начнётся не раньше 2028 года, а до этого правительство самым тщательным образом оценит экологические риски. Некоторые правительственные чиновники не исключили и проведения референдума, учитывая негативные настроения в обществе. намекнули, что по этому вопросу может быть проведен референдум.