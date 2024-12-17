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В Анапе введен режим ЧС из-за выброса мазута на береговую линию

Анапа, Россия
Анапа, Россия Авторское право Official Telegram channel of Krasnodar region governor Veniamin Kondratyev
Авторское право Official Telegram channel of Krasnodar region governor Veniamin Kondratyev
By Euronews
Опубликовано
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На пляжах Анапы пытаются ликвидировать последствия выброса нефти. Мазут вынесло на береговую линию после крушения двух российских танкеров.

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В результате крушения двух российских танкеров в Керченском проливе в море попали тонны нефтепродуктов. Пятна мазута появились на побережье в Анапе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На месте от оперативных служб работают более 260 человек, задействовано 50 единиц техники.

В связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию в Анапе введен режим ЧС. По словам очевидцев, море приобрело коричневый оттенок, а чайки испачканы мазутом.

Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сообщалось, что в сумме на них находилось более 9 тысяч тонн мазута. Предполагается, что в море могло попасть около 4 тонн нефтепродуктов. На борту обоих судов находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. Один человек погиб. Остальных удалось эвакуировать. Следственные органы возбудили два уголовных дела, позднее одно из них было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи гибелью моряка.

Тем временем стало известно, что еще один танкер ("Волгонефть-109" ) в Черном море в ночь на 17 декабря подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ. В Морспасслужбе сообщили, что герметичность корпуса судна не нарушена.

"Волгонефть-109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности", - рассказали в службе.

В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной станки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки.

На прошлой неделе Европейский союз ввел новые санкции против России, направленные против "теневого флота" танкеров, который Москва развернула, чтобы обойти западные ограничения на торговлю нефтью и сохранить источник дохода, имеющий решающее значение для финансирования войны в Украине.

Этот флот состоит из старых, незастрахованных судов, чье плохое состояние вызывает обеспокоенность экологов, поскольку эти танкеры представляют значительную угрозу для окружающей среды и безопасности.

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