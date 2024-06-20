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Собор Парижской Богоматери откроют для посетителей в декабре

Собор Парижской Богоматери в лесах
Собор Парижской Богоматери в лесах Авторское право Thibault Camus/AP
Авторское право Thibault Camus/AP
By Euronews
Опубликовано
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Собор не успеют полностью восстановить к парижской Олимпиаде, но в декабре он уже сможет принять всех желающих, заверяют французские власти.

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Пять лет назад огонь охватил собор Нотр-Дам в Париже, один из символов французской столицы. Пламя полностью уничтожило большую часть деревянной кровли, часы и шпиль.

Ожидается, что храм будет открыт для посетителей в декабре этого года. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен в срок.

"Мы испытали сильные чувства и, когда шпиль упал, мы плакали. Вы можете видеть, что я до сих пор переживаю это. Потому что я родилась в Париже, как и мой муж, и у нас с этим местом связаны детские воспоминания, так что это было тяжело", - говорит Жози Тушар, жительница французской столицы.

Французские власти пообещали завершить ремонтные работы в Нотр-Даме в течение пяти лет.

Все эти годы суды все еще ищут ответ на вопрос, что же произошло в храме 15 апреля 2019 года. Вскоре будут представлены новые экспертные заключения.

"Новые анализы могут проводиться с использованием самых современных процедур, ведь наука постоянно развивается. И, возможно, новые исследования внесут новые элементы", - говорит судебный эксперт по пожарам Серж Делайе.

При этом следователи исключили возможность умышленного поджога. С 15 рабочих, которые были допрошены, подозрения были сняты.

По словам французских чиновников, реконструкция собора Нотр-Дам идет достаточно быстро, чтобы его можно было открыть вновь. Сейчас в нём идут завершающие реставрационные работы. Каменным стенам и мраморным полам возвращён былой цвет и блеск. Установлены первые химеры и горгульи.

Во вторник на высоте 33 метров над землей, у основания шпиля, проводились финальные работы над окулусом.

Воссозданное живописное полотно "Богоматерь с младенцем" по проекту архитектора Виолле-ле-Дюка, реставрировавшего собор в XIX веке, возвращено на прежнее место. Именно здесь в результате пожара в соборе открылась зияющая дыра. Один из четырех ангелов, украшавших окулус, упал, сломав себе крылья. Все херувимы были воспроизведены скульпторами и заново позолочены.

Сейчас мастера заканчивают обшивку кровли и шпиля, тяжёлые точёные конструкции нужно подгонять с точностью до миллиметра.

Уильям Блой, кровельщик, руководитель группы Entreprise Balas

"Этот конек весит плюс-минус 270 килограммов, поэтому у нас есть несколько элементов: гребень, который составляет большую часть, и шипы, которые представляют собой небольшую часть. Нам осталось еще четыре гребня, так что мы уже в конце нефа".

Собор должен вновь открыться для публики 8 декабря, а это означает, что участники Олимпийских игр и гости не смогут увидеть величественное сооружение изнутри.

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