Нотр-Дам: как идёт "стройка века"

В работах по реконструкции Собора Парижской Богоматери отмечен прогресс. Завершено восстановление каркасной кровли храма, разрушенной пожаром.

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Огромный букет цветов водрузили на апсиду Собора Парижской Богоматери. Так, согласно традиции, плотники, трудившиеся над восстановлением каркасной кровли храма, возвестили об окончании этого важного этапа реконструкции.

Близится момент, когда Нотр-Дам - символ французской столицы - вновь предстанет перед её жителями и гостями в своём почти былом великолепии.

Пять лет назад ему сильно навредил пожар. К восстановительным работам достопримечательности привлекли французскких и иностранных специалистов.

Среди них Питер Хенрикссон, специализирующийся на изготовлении деревянных конструкций, из Миннесоты, который месяцами работал в мастерской, применяя средневековые методы.

Питер Хенриксон, плотник из Миннесоты:

"Я уже видел все эти балки и брусья раньше, но тут они смотрятся иначе. В некотором смысле, удивительно - смотреть на эту конструкцию и знать, что она выглядит точно такой, какой была и раньше. Работа была выполнена вручную, много внимания уделялось деталям для того, чтобы всё это выглядело так, как и до пожара".

Хэнк Сильвер, плотник из Нью-Йорка:

"Помимо того, что мне довелось работать над этим невероятным историческим памятником, впечатляет сам факт нахождения с представителями других профессий, с мастерами, которые работают над одним проектом. Видеть, как трудятся скульпторы в ателье, каменщики, резчики по камню, специалисты по реставрации стекла, реставраторы органов - это невероятно! Это целый город внутри города".

В последние несколько месяцев на "стройке века" наблюдается значительный прогресс. Если восстановительные работы будут иди теми же темпами, то собор откроют для посещений в запланированную властями дату - 8 декабря 2024 года.