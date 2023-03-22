Гаргульи возвращаются на фасад Нотр-Дама

Гаргульи возвращаются на фасад Нотр-ДамаКомментарии
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Гаргульи, химеры и другие средневековые монстры возвращаются на фасад собора Парижской богоматери. Многие из этих каменных фигур пострадали во время пожара 4 года назад.
Скульпторы воссоздают по фотографиям модели из глины, а затем изготавливают точные каменные копии. Постепенно все архитектурные элементы – от готического окна-розы до стилизованных листьев и других растительных орнаментов – приобретают первозданный облик.
Как и 800 лет назад, необходимые материалы доставляются по реке – из каменоломен Уазы к северу от Парижа.
Ожидается, что Нотр-Дам откроется для посетителей в конце 2024 года.