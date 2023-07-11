EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Восстановление Нотр-Дама: доставлены каркасы из дуба

Каркасы были сделаны в специальном ателье
Каркасы были сделаны в специальном ателье Авторское право STEFANO RELLANDINI/AFP or licensors
 Ирина Шелудкова

Власти Франции заявляют, что весь проект восстановления будет завершен к концу 2024 года.

Собор Парижской богоматери, частично разрушенный пожаром в 2019 году, скоро начнет приобретать знакомый всем силуэт. 

Во вторник на огромной барже были доставлены три структурных каркаса из дуба. Речное движение по Сене был закрыто в районе собора.

Баржу встречал министр транспорта Франции Клеман Бон. "Я считаю, что этим утром в Париже и на глазах у многих парижан мы переживаем просто волшебный момент. Нотр-Дам продолжает возрождаться. Именно Сена становится для парижан важным элементом в процессе возвращения города людям,  и все последующие этапы, плавание — Олимпийские игры тому конкретное доказательство — мы пытаемся поощрять", — заявил Клеман Бон. 

Три деревянных каркаса будут поддерживать реконструированную крышу. Они были созданы мастерами-ремесленниками в ателье к северу от Парижа с использованием техники и инструментов средневековья. Власти Франции заявляют, что весь проект восстановления будет завершен к концу 2024 года.

Также по теме

Увидеть Париж через призму строительного хаоса

Беспорядки во Франции: ситуация стабилизируется

Четвёртая ночь беспорядков во Франции: более 1300 задержанных

Архитектура Париж, франция Франция