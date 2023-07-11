Восстановление Нотр-Дама: доставлены каркасы из дуба

Власти Франции заявляют, что весь проект восстановления будет завершен к концу 2024 года.

Собор Парижской богоматери, частично разрушенный пожаром в 2019 году, скоро начнет приобретать знакомый всем силуэт.

Во вторник на огромной барже были доставлены три структурных каркаса из дуба. Речное движение по Сене был закрыто в районе собора.

Баржу встречал министр транспорта Франции Клеман Бон. "Я считаю, что этим утром в Париже и на глазах у многих парижан мы переживаем просто волшебный момент. Нотр-Дам продолжает возрождаться. Именно Сена становится для парижан важным элементом в процессе возвращения города людям, и все последующие этапы, плавание — Олимпийские игры тому конкретное доказательство — мы пытаемся поощрять", — заявил Клеман Бон.

Три деревянных каркаса будут поддерживать реконструированную крышу. Они были созданы мастерами-ремесленниками в ателье к северу от Парижа с использованием техники и инструментов средневековья. Власти Франции заявляют, что весь проект восстановления будет завершен к концу 2024 года.