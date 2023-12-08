Париж: до открытия собора Нотр-Дам остался ровно год

By Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Нотр-Дам. Он обещал, что сроки восстановления собора будут соблюдены.

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Знаменитый парижский собор Нотр-Дам ровно через год вновь откроет свои двери для посетителей. Это подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший строительную площадку в центре столицы.

Сроки восстановление собора после пожара 2019 года, будут соблюдены пообещал Макрон.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"8 декабря - очень важная дата, потому что через год Нотр-Дам снова откроется для богослужений и посещений. Очень трогательно находиться здесь за год до этого. Вы можете видеть необычайный прогресс в работе над нефом, местом для хора, каркасом и шпилем".

Собор Нотр-Дам, Париж Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Президент Франции сообщил, что на церемонию открытия собора будет приглашен папа римский.

Во время визита в Нотр-Дам Макрон отдал дань памяти генералу Жан-Луи Жоржелену, курировавшему ход восстановительных работ. 74-летний Жоржелен погиб в горах в августе этого года. В память о заслугах, его имя будет выгравировано на древесине шпиля.