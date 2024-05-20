В Иране объявлен пятидневный траур после гибели президента Раиси

By Euronews

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обявил в стране пятидневный траур в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и других высокопоставленных чиновников. Они стали жертвами крушения вертолета.

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В Иране объявлен пятидневный траур в связи гибелью президента Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета. Инцидент, по данным агентства Tasnim, унес жизни не менее восьми человек. Жертвами катастрофы стали глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла провинции Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Трагедия разыгралась в воскресенье. Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс.

Инцидент произошел на фоне войны Израиля с террористической группировкой ХАМАС. С начала войны в Газе Израиль время от времени наносит удары по иранским "прокси-силам" в регионе. Месяц назад Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Израильский чиновник на условиях анонимности заявил агентству Reuters, что Израиль не причастен к смерти Раиси.

Одними из первых соболезнования в связи с гибелью Раиси выразили Россия, Турция и Китай.

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР:"Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что с момента вступления в должность президента Раиси внес значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности Ирана. Он также содействовал национальному развитию и процветанию. Раиси предпринял определенные усилия для укрепления и развития китайско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства. Его гибель - огромная потеря для иранского народа, а для Китая - потеря хорошего друга".

Выразили соболезнования и в Европейском союзе. "Мы мыслями с семьями погибших", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Похороны жертв катастрофы, как сообщается, пройдут в городе Тебриз во вторник, 21 мая.

Временно исполнять обязанности президента Ирана будет вице-президент Мохаммед Мохбер. Внеочередные президентские выборы в стране должны состояться в течение следующих 50 дней.