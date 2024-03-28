Россия не будет нападать на страны НАТО, это бред - Путин

By Euronews

Российский президент опроверг утверждения о том, что Россия планирует напасть на страны НАТО

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Владимир Путин назвал бредом утверждения о том, что Россия планирует воевать с НАТО. Об этом он заявил во время общения с военными летчиками в Тверской области.

По словам российского президента, Вашингтон тратит на военные расходы в десять раз больше, чем Москва, и при таком соотношении предположения о возможном нападении России на страны альянса - "полная чушь". Заявления об агрессивных планах Москвы в отношении Польши, стран Балтии и Чехии Путин назвал способом запугать и обмануть население этих стран, "чтобы выбить из них деньги".

Вместе с тем президент РФ сообщил третьим странам, что если они будут предоставлять свои аэродромы американским истребителям F-16, в случае их участия в войне в Украине, то эти аэродромы станут законной целью для российских военных, как и сами самолеты.

Такие истребители могут нести на борту ядерное оружие, отметил Путин, и России "это тоже придется учитывать". Ранее в Киеве заявляли, что рассчитывают получить в свое распоряжение самолеты F-16 в ближайшие месяцы.