Борщ от американского шеф-повара для жителей Бучи

Американский повар и участник кулинарного шоу Ноа Симс готовит борщ для украинцев в Буче.

Виктор, который переехал в Бучу девять месяцев назад, стоит в очереди за украинским борщом. Он вспоминает, как ему, его жене и соседям приходилось прятаться в подвале во время обстрелов российскими оккупантами его родного города Никополя.

Тогда, во время обстрелов, еды было мало, говорит Виктор. Ели то, что удавалось прихватить из дома. О борще могли только мечтать. Сегодня он делится своими впечатлениями о любимом блюде.

Американский шеф-повар Ноа Симс в марте 2022 года отправился в Польшу готовить для украинцев, а сейчас он работает в Киевской области. Вместе с ним в Украину приехала его польская команда волонтеров.

Он уже второй раз приезжает в Бучу с подобной инициативой. В этот раз, по его словам, он приготовил борщ по новому рецепту.

Кроме борща жителей Бучи угощали неаполитанской пиццей. Ее приготовил Игорь за соседним столом.

К концу недели группа поваров-добровольцев посетит деоккупированные Ирпень и Мощун. Следующим городом будет Бахмут, куда они также привезут бронетехнику.