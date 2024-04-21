By Euronews

Военно-морские силы Украины атаковали корабль "Коммуна" в порту Севастополя, заявили в ВСУ. Российская армия отчиталась о взятии села в направлении Часова Яра.

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Украинские власти заявили, что ВМС страны поразили старейший корабль российского флота - "Коммуна" в порту Севастополя в аннексированном Крыму. Удар, как сообщается, был нанесён в воскресенье утром.

Судно, специализирующееся на поиске и спасении подводных лодок, было спущено на воду ещё в 1913 году, находится на вооружении Черноморского флота РФ.

Характер повреждений устанавливается, но корабль больше не может выполнять задачи, пояснили представители ВМС Украины.

Российская сторона не подтверждала эту информацию. Глава Севастополя писал в своём телеграм-канале о том, что на одном из кораблей в порту "была отбита атака противокорабельной ракеты" и о "незначительном возгорании" от её осколков.

По данным украинских военных, с начала полномасштабного конфликта уже были уничтожены или повреждены двадцать шесть других российских кораблей и одна подводная лодка, что составляет треть Черноморского флота. В этом списке значатся ракетный флагманский крейсер "Москва", а также десантные "Азов", "Цезарь Куников" и "Ямал", патрульный корабль "Сергей Котов".

Удары по югу и востоку Украины

В последние сутки и воздушная тревога была объявлена в ряде восточных и южных регионов Украины. Россия ударила баллистическими ракетами по Одессе и области, в результате чего четыре человека получили ранения. Повреждены объекты портовой инфраструктуры и логистики,жилые дома.

Обстрелу подверглись также Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская области. Повреждены жилые, в основном частные дома. В Украинске Донецкой области при российском обстреле погибла 82-летняя женщина, по сведениям из местной администрации.

Обстрелы Белгородской области

Институт изучения войны (ISW) полагает, что российская армия в ближайшие дни усилит атаки и наступательные операции, используя "окно" до прибытия новой помощи из США.

Тем временем, украинские ВС атаковали Белгородскую область беспилотниками. Как сообщили власти, ВСУ задействовали 20 БПЛА и десятки снарядов; погиб один человек, пострадали четверо.

Российские войска взяли Богдановку - Минобороны

Минобороны России заявило о захвате Богдановки Бахмутского района, на востоке Украины. Село, в котором до войны проживало менее ста жителей, находится менее чем в 10 километрах от Часова Яра, приоритетной цели российской армии, захват которого открыл бы путь к Краматорску, главному городу Донецкой области.

"Часов Яр держится", - заверил представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин. "Ситуация полностью под контролем, врагов в городе нет", - продолжил он, добавив, что оборона постоянно усиливается.