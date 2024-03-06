ГУР: Украина топит российский флот с помощью морских дронов Magura V5

By Euronews

Беспилотные дистанционно управляемые катера существуют с конца Второй мировой войны. В конце 90-х технологические инновации расширили возможности их использования. Украина открыла новую главу в истории этих морских дронов, развернув их в войне с Россией.

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Атака украинских морских беспилотников на российский патрульный корвет "Сергей Котов" во вторник стала последним примером успехов ВСУ в использовании этих высокотехнологичных устройств, которые спроектированы и изготовлены в Украине.

Украина утверждает, что стала первой страной, которая в рамках сверхсекретной операции создала специальное подразделение, занимающееся производством дистанционно управляемых катеров без экипажа, и первая, кто применил новое оружие в морском бою.

Надводные аппараты Magura V5 с очень низким радиолокационным профилем начинены взрывчаткой, оснащены GPS и камерами.

"Это дрон с новыми, значительно улучшенными мореходными качествами и возможностями, который точно сможет доставлять полезную нагрузку более тонны на расстояние более 1100 километров. Я пока не могу раскрыть другие параметры, но мы придерживаемся такой стратегии, что это может быть универсальной платформой, на которой можно размещать и уже размещается весьма интересное оружие", – заявил бригадный генерал военной контрразведки Украины с позывным "Хантер".

По сообщениям СМИ, ГУР работает над тем, чтобы поставить на беспилотную платформу средства ПВО.

Украина надеется, что эти катера стоимостью в сотни тысяч евро отправят на дно ещё не один многомиллионный корабль противника.

Российские власти не подтвердили потерю корабля "Сергей Котов".