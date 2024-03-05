Война в Украине: карта боевых действий от 5 марта 2024

Патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов" был подбит и уничтожен в результате ночной атаки, организованной военной разведкой Украины, сообщило агентство

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Патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов" был подбит и уничтожен в результате ночной атаки, организованной военной разведкой Украины, сообщило агентство.

Сообщения о предполагаемом нападении поступили после ночных взрывов, в результате которых был перекрыт Керченский мост. В Минобороны России заявили, что над Крымом были уничтожены 38 беспилотников.

Сообщается, что Сергей Котов находился недалеко от Керченского пролива, когда он был атакован отечественными военно-морскими беспилотниками Magura V5.

По данным СпецТехноЭкспорта - Украинского государственного внешнеторгового предприятия - он имеет длину 5,5 метра и ширину 1,5 метра, демонстрирует крейсерскую скорость 40,7 км/час, максимальную скорость 77,8 км/час и дальность действия до примерно 833 км. Этот морской дрон имеет полезную нагрузку 320 кг взрывчатки.

Сообщается, что "Сергей Котов" уже подвергался ударам военно-морских беспилотников вместе с другим патрульным кораблем "Василий Быков" в сентябре 2023 года. Такие корабли могут выполнять различные задачи на море, в том числе охранять базовые пункты. Сообщается, что он может нести крылатые ракеты и экипаж численностью около 60 человек.

В прошлом месяце Украина заявила, что дважды потопила российские военные корабли с помощью дронов.