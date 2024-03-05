EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Война в Украине: карта боевых действий от 5 марта 2024

Саша Вакулина, Euronews
Саша Вакулина, Euronews Авторское право Sasha Vakulina
By Oleksandra Vakulina
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов" был подбит и уничтожен в результате ночной атаки, организованной военной разведкой Украины, сообщило агентство

РЕКЛАМА

Патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов" был подбит и уничтожен в результате ночной атаки, организованной военной разведкой Украины, сообщило агентство.

Сообщения о предполагаемом нападении поступили после ночных взрывов, в результате которых был перекрыт Керченский мост. В Минобороны России заявили, что над Крымом были уничтожены 38 беспилотников.

Сообщается, что Сергей Котов находился недалеко от Керченского пролива, когда он был атакован отечественными военно-морскими беспилотниками Magura V5.

По данным СпецТехноЭкспорта - Украинского государственного внешнеторгового предприятия - он имеет длину 5,5 метра и ширину 1,5 метра, демонстрирует крейсерскую скорость 40,7 км/час, максимальную скорость 77,8 км/час и дальность действия до примерно 833 км. Этот морской дрон имеет полезную нагрузку 320 кг взрывчатки.

Сообщается, что "Сергей Котов" уже подвергался ударам военно-морских беспилотников вместе с другим патрульным кораблем "Василий Быков" в сентябре 2023 года. Такие корабли могут выполнять различные задачи на море, в том числе охранять базовые пункты. Сообщается, что он может нести крылатые ракеты и экипаж численностью около 60 человек.

В прошлом месяце Украина заявила, что дважды потопила российские военные корабли с помощью дронов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Война в Украине: жертвами российских обстрелов снова стали мирные граждане

Война в Украине: сбитый А-50 и новые российские удары по Одессе

Война в Украине: продвижение ВС РФ у Авдеевки и "нормальная" перестановка во главе ВСУ

Вторжение России в Украину Чёрное море Беспилотники