На севере Косова проходит референдум об отставке мэров

Шанс на примирение Белграда и Приштины? В Косове в муниципалитетах с сербским большинством проходит референдум об отставке мэров-албанцев.

РЕКЛАМА

Жители Северного Косова решают, останутся ли на своих постах избранные недавно мэры городов четырёх муниципалитетов.

Голосование, за которое ратовали США и Евросоюз, - попытка разрядить напряжённость в отношениях между Косовом и соседней Сербией.

Она резко возросла после того, как в апреле в регионе, населённом преимущественно этническими сербами, прошли выборы в местные органы власти. Сербское население их бойкотировало. И на посты мэров избирались этнические албанцы, что вызвало протесты в регионе, вылившиеся в столкновения с косовскими полицейским и сотрудниками миротворческой миссии НАТО. Не менее 93 военных получили ранения.

Тогда - в июне - премьер-министр Косово Альбин Курти предложил провести перевыборы в Северной Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке, если 20% избирателей в муниципалитетах подпишут соответствующую петицию, что они и сделали.

Право голоса имеют 46 556 человек. Для того, чтобы главы городских администраций ушли в отставку, необходимо большинство голосов.

Местные политобъединения, представляющие интересы сербов, в том числе имеющая прочные связи с Белградом партия "Сербский список", призвали к бойкоту воскресного голосования. Им не понравилось, что впервые на местных избирательных участках установили камеры видеонаблюдения. Также они критиковали комиссию за использование необновлённых списков избирателей, указанное число которых, как утверждается, превышает реально существующее.