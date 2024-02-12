Косовские сербы - против запрета сербского динара

By Euronews и EBU, AP

Тысячи сербов, членов этнического меньшинства в Косово, вышли в понедельник на акции протеста против запрета использования сербского динара в районах их проживания.

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Ситуация обострилась после того, как правительство Косово - частично признанного государства и бывшей сербской провинции - с 1 февраля запретило банкам и другим финансовым учреждениям в населённых сербами районах использовать динар, введя евро. Постановление Центрального банка Косово означает, что теперь сербам придётся обменивать динары на евро и платить комиссионные за транзакции.

Власти Косово изъяли партии наличных в динарах, предназначенные для банкоматов в северных муниципалитетах. Тогда как динар широко использовался на севере Косово, в районах c преобладающим сербским населением, для выплаты пенсий и зарплат сотрудникам учреждений, таких как школы и больницы.

Речь идёт не только о зарплатах медицинских работников, но и о снабжении больниц лекарствами, медицинскими принадлежностями и продуктами питания для пациентов. В клиническом больничном центре, где лечатся сербы, албанцы, боснийцы, цыгане и горанцы, работают 1600 сотрудников доктор Драгица Мисович Клинический центр Северной Митровицы

Собравшиеся на митинг в сербской части разделённого города Митровица на севере Косово заявили, что отмена динара нарушает права сербов в Косово и является дискриминационной. Они призвали международное сообщество оказать давление на косовское правительство с целью отменить решение. “Я всю жизнь зарабатывал на пенсию, я не отдам её Курти", было написано на одном из плакатов.

Премьер-министр Косово Альбин Курти отверг критику. Он настаивает на том, что новая мера направлена на пресечение незаконных денежных потоков и "не мешает Сербии оказывать финансовую помощь гражданам сербской общины Косово”.

Единственное изменение с 1 февраля заключается в том, что наличные не могут пересекать границу в мешках... Они должны поступать на банковские счета и сниматься в евро Альбин Курти премьер-министр частично признанного Косова

В 1999 году 78-дневные бомбардировки НАТО положили конец войне между сербскими правительственными войсками и албанскими сепаратистами в Косово. Сербские войска были вытеснены, но Белград так и не признал независимость Косово и по-прежнему считает его своей провинцией.

Евросоюз и США выразили обеспокоенность тем, что введенный Косово запрет на использование динара может усилить напряжённость в и без того неспокойном регионе, призвав к консультациям и отсрочке введения запрета.

Лидеры Сербии и Косово спорили по этому вопросу на прошлой неделе в Совете Безопасности ООН, но безрезультатно.

ЕС выступил посредником в переговорах между Сербией и Косово в попытке нормализовать отношения, но переговоры показали медленный прогресс, в то время как случайные инциденты с применением насилия усилили опасения по поводу нового потенциального очага нестабильности на Балканах.