Белград-Приштина: новый виток напряженности

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В ответ на арест Сербией косовских полицейских Приштина запретила проезд через свою границу автомобилей с сербскими номерами

Арест трех косовских полицейских сербскими силами, усилил напряженность в регионе. Белград и Приштина указывают разные места задержания стражей порядка, и говорят о незаконном переходе на чужую территорию.

Сербские власти утверждают, что полицейские были задержаны на расстоянии более одного километра на сербской территории вблизи селения Гнилица и обвиняют Приштину в "разжигании конфликта".

Премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил в соцсетях, что трое полицейских выполняли свои обязанности и были похищены на косовской территории, прилегающей к границе с Сербией. Курти назвал произошедшее актом междкнародной агрессии и призвал к немедленному освобождению стражей порядка.

В ответ на задержания Приштина запретила проезд через свою границу автомобилей с сербскими номерами.

Несколькими часами ранее в северной части города Косовска-Митровица прошли протесты в связи с арестом серба, которого косовские власти считают организатором нападений на миротворцев НАТО во время беспорядков в прошлом месяце.

Ситуация в Косове обострилась после того, как вследствие бойкота этническими сербами местных выборов, мэрами были избраны представители албанского меньшинства.

Двадцать девятого мая в результате столкновений сербов и албанцев пострадали десятки людей, в том числе и бойцы KFOR.