Очередь из фур на въезде в Косово

Euronews Serbia

В Приштине заявляют, что это ответ на инцидент с тремя косовским и полицейскими

Огромная очередь из фур на въезде в частично признанное Косово. Косовские власти не пускают грузовики с сербскими номерами, независимо от того, какие товары они везут. В то же время легковые машины пускают беспрепятственно.

В Приштине заявляют, что это ответ на действия Сербии, чьи силовые структуры ранее задержали троих косовских полицейских; причём обе стороны обвиняют друг друга в нарушении границы.

Анджелка Чуп, Euronews Serbia:

«Решение о запрете импорта сербских товаров последовало за арестом сербской полицией троих косовских полицейских. Косовские власти утверждают, что их похитили на территории Косова, в то время как сербские власти заявляют, что их задержали в глубине территории центральной Сербии».

В Евросоюзе заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией, поддерживают контакты с обеими сторонами и активно призывают Белград и Приштину воздержаться от нового обострения ситуации.