Косовские сербы подают петиции за отставку албанских мэров

By Euronews

Мэры четырех муниципалитетов на севере Косова были избраны в апреле на внеочередных выборах, которые этнические сербы бойкотировали.

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Этнические сербы на севере Косова начали подписывать петиции за отставку мэров-албанцев в двух из четырех муниципалитетов с сербским большинством. Мэры были избраны на внеочередных выборах в апреле 2023 года, которые сербы бойкотировали.

Под угрозой карательных мер со стороны Евросоюза, частично признанное Косово согласилось провести выборы снова — в Северной Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче. При этом Приштина заявила, что сделает это только в том случае, если не менее 20% зарегистрированных избирателей подпишут петиции об отстранении от должности действующих мэров.

Подписание петиций началось два дня назад.