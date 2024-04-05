Посол Израиля извинился за гибель польского волонтёра в Газе

By Euronews и AP

Гибель польского сотрудника гуманитарной миссии в секторе Газа в результате удара ЦАХАЛ вызвала новый дипломатический кризис между Польшей и Израилем. Израильского посла вызвали в польский МИД, где вручили ему ноту протеста.

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Шумная акция протеста у здания Министерства иностранных дел в Варшаве отражает негодование общественности по поводу гибели польского волонтёра в результате израильского авиаудара по Газе.

Вызванному в МИД послу Израиля пришлось пробираться туда через чёрный ход. Власти Польши обвинили Якова Ливне в неподобающей реакции на трагедию и потребовали заменить его на посту.

Ранее, комментируя произошедшее, посол заявил о "попытках ультраправых и правых обвинить Израиль в преднамеренном убийстве". Затем в своих соцсетях он написал: "Антисемиты всегда останутся антисемитами, а Израиль останется демократическим еврейским государством, которое борется за свое право на существование, а также во благо всего западного мира".

В пятницу, получив ноту протеста от внешнеполитического ведомства Польши, Ливне принёс извинения в связи с инцидентом.

Гибель волонтёра

2 апреля израильская армия нанесла удар по автомобилю в районе Дейр-эль-Балах. В нём находились сотрудники НПО World Central Kitchen. Погибли семь человек. В их числе оказался поляк Дамиан Соболь. К моменту гибели 35-летний мужчина пробыл волонтёром в Газе полгода, до того работал в рамках гуманитарной миссии в Украине, Марокко и Турции.

Президент Польши назвал высказывания посла о трагедии "возмутительными", а его самого - "крупнейшей проблемой" в польско-израильских отношениях.

Также Анджей Дуда потребовал от Израиля выплатить компенсацию семье погибшего.

"Оскорбительное поведение"

Раскритиковал поведение Ливне и политический оппонент Дуды польский премьер-министр Дональд Туск. В четверг он заявил, что комментарий представителя израильской дипмиссии оскорбил поляков, и тот должен извиниться.

Днём ранее Туск опубликовал в своём микроблоге пост, адресованный премьер-министру Биньямину Нетаньяху и Ливне, в котором говорится: "Подавляющее большинство поляков проявили полную солидарность с Израилем после атаки ХАМАС. Сегодня вы подвергаете эту солидарность очень суровому испытанию. Трагическое нападение на волонтёров и ваша реакция вызывают понятный гнев".

Власти еврейского государства назвали удар по автомобилю НПО "ошибкой", добавив, что это не было преднамеренным актом.

ЦАХАЛ сообщил, что увольняет двух офицеров и объявил выговор трём другим за их роль в атаке беспилотников 2 апреля.

Недавнее сближение

После нескольких трудных лет отношения Польши и Израиля лишь недавно пошли на лад. Связи были сильно подорваны из-за споров о неприглядной роли поляков в Холокосте во время оккупации страны гитлеровской Германией.

В течение восьми лет в Польше действовало националистическое правительство, которое законодательно запретило использование формулировки "польские лагеря смерти", всячески акцентировало внимание общественности на историях о помощи евреям во времена войны. Правительство Израиля считает, что такой подход равносилен искажению исторической правды.

Израиль также возражал против закона, по которому семьи жертв Холокоста оказались лишены права претендовать на конфискованное имущество. Еврейское государство отозвало своего посла из Варшавы в 2021-м. В следующем году, когда страсти поутихли, туда и был отправлен Яков Ливне.

Как выразился Дуда, польские власти рассчитывали на то, что "представитель Израиля будет способствовать улучшению отношений между странами", посетовав на то, что теперь происходит обратное.