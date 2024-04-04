IRC: "Газа - самое смертоносное место для НПО"

Тела сотрудников World Central Kitchen доставлены в Египет для последующей репатриации. Международный комитет спасения призывает обеспечить безопасность работы НПО в секторе Газа.

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"Убийство международных благотворительных работников на этой неделе в результате израильского авиаудара говорит о том, что Газа стала самым смертоносным местом в мире для НПО", - заявила гуманитарная группа Международный комитет спасения. По её данным, в Газе уже погибли 196 гуманитарных работников и 350 работников здравоохранения.

Мы наблюдаем значительный рост внимания во всем мире к этой проблеме, к безопасности гуманитарных работников, во многом из-за национальностей тех, кто был убит в понедельник(..) И это неприятная реальность, но в этом может быть и что-то положительное, это поможет увеличить политическое и дипломатическое внимание, сосредоточив его не только на безопасности сотрудников гуманитарных организаций, что важно само по себе, но и на создании условий, при которых помощь может быть увеличена и оказана палестинцам в секторе Газа на том уровне, который необходим Киаран Доннелли вице-председатель Международного комитета спасения (IRС)

В понедельник в результате авиаударов Израиля по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen, доставляющим еду в сектор Газа, погибли по меньшей мере 7 человек из разных стран. Их тела доставлены в Египет для последующей репатриации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Байден "убит горем из-за гибели сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа и считает, что для обеспечения безопасности мирных жителей критически необходима договорённость о прекращении огня и возврате заложников".

Премьер-министр Испании Педро Санчес , находящийся с визитом в Катаре, счёл заявления, сделанные Израилем после авиаудара и гибели гуманитарных работников "недостаточными". Он требует более подробного разъяснения произошедшего, подчёркивая, что израильские власти знали о действиях и маршруте в Газе НПО World Central Kitchen, основанной испанским шеф-поваром.

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц в среду призвал Нетяньяху провести в сентябре досрочные парламентские выборы. По его словам, это необходимо для восстановления доверия израильтян к властям.

Израильское общество становится все более разделенным и недовольство растёт, поскольку война в Газе затягивается, но не все заложники, захваченные ХАМАС, возвращены.