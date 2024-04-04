EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

IRC: "Газа - самое смертоносное место для НПО"

Жители Газы пришли на побережье ловить помощь, которую сбрасывают на парашютах
Жители Газы пришли на побережье ловить помощь, которую сбрасывают на парашютах Авторское право AP Photo/Mahmoud Essa
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Тела сотрудников World Central Kitchen доставлены в Египет для последующей репатриации. Международный комитет спасения призывает обеспечить безопасность работы НПО в секторе Газа.

РЕКЛАМА

"Убийство международных благотворительных работников на этой неделе в результате израильского авиаудара говорит о том, что Газа стала самым смертоносным местом в мире для НПО", - заявила гуманитарная группа Международный комитет спасения. По её данным, в Газе уже погибли 196 гуманитарных работников и 350 работников здравоохранения.

Мы наблюдаем значительный рост внимания во всем мире к этой проблеме, к безопасности гуманитарных работников, во многом из-за национальностей тех, кто был убит в понедельник(..) И это неприятная реальность, но в этом может быть и что-то положительное, это поможет увеличить политическое и дипломатическое внимание, сосредоточив его не только на безопасности сотрудников гуманитарных организаций, что важно само по себе, но и на создании условий, при которых помощь может быть увеличена и оказана палестинцам в секторе Газа на том уровне, который необходим
Киаран Доннелли
вице-председатель Международного комитета спасения (IRС)

В понедельник в результате авиаударов Израиля по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen, доставляющим еду в сектор Газа, погибли по меньшей мере 7 человек из разных стран. Их тела доставлены в Египет для последующей репатриации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Байден "убит горем из-за гибели сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа и считает, что для обеспечения безопасности мирных жителей критически необходима договорённость о прекращении огня и возврате заложников".

Премьер-министр Испании Педро Санчес , находящийся с визитом в Катаре, счёл заявления, сделанные Израилем после авиаудара и гибели гуманитарных работников "недостаточными". Он требует более подробного разъяснения произошедшего, подчёркивая, что израильские власти знали о действиях и маршруте в Газе НПО World Central Kitchen, основанной испанским шеф-поваром.

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц в среду призвал Нетяньяху провести в сентябре досрочные парламентские выборы. По его словам, это необходимо для восстановления доверия израильтян к властям. 

Израильское общество становится все более разделенным и недовольство растёт, поскольку война в Газе затягивается, но не все заложники, захваченные ХАМАС, возвращены.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Семь сотрудников НПО World Central Kitchen погибли в результате удара Израиля

Антониу Гутерриш: жертвами войны в Газе стали 196 гуманитарных работников

Война в Газе: в Каире возобновляются переговоры о перемирии

Израиль Сектор Газа ХАМАС Война Израиля с ХАМАС Гуманитарная помощь