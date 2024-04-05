Удар по сотрудникам World Central Kitchen: ЦАХАЛ увольняет двух офицеров

Два высших офицера отстранены от должности, ещё нескольким объявят выговор – израильская армия признала серию "серьёзных ошибок", которые привели к гибели 7 гуманитарных работников. WCK заявляет, что ЦАХАЛ не может расследовать свой собственный "провал", и требует независимого расследования.

РЕКЛАМА

Двух старших офицера ЦАХАЛ снимут со своих должностей, а ещё трём объявят выговор за их роль в нанесении смертоносных ударов беспилотников по гуманитарным работникам организации World Central Kitchen (WCK) в районе Дейр-эль-Балаха в начале этой недели.

В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что военные "неправильно распорядились" важной информацией и "нарушили" правила применения вооружённой силы – офицеры не опознали машины как принадлежащие WCK, когда был отдан приказ о нанесении удара.

В ходе внутреннего армейского расследования было установлено, что команда, управлявшая дронами "неверно оценила ситуацию" после того, как заметила "боевика ХАМАС" на крыше одного из грузовиков с гуманитарной помощью, которые сопровождали сотрудники НПО, говорится во внутреннем армейском расследовании.

Те, кто одобрил удар, были убеждены, что их целью являются вооружённые боевики ХАМАС, а не сотрудники WCK. Удар по машинам с гуманитарной помощью – грубая ошибка, возникшая из-за ошибочной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки, противоречащей стандартным оперативным процедурам. заявление ЦАХАЛ

"ЦАХАЛ ещё раз подчёркивает свою приверженность бескомпромиссной борьбе с организацией ХАМАС, наряду с соблюдением наших ценностей, законов войны и недопущением причинения вреда невинным. ЦАХАЛ извлечёт уроки из этого инцидента и будет применять их на практике", – добавили израильские военные.

В понедельник в результате израильского обстрела погибли 7 работников группы World Central Kitchen, основанной знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом, чьё имя на протяжении нескольких лет фигурирует в списке возможных претендентов на Нобелевскую премию мира.

Среди жертв – граждане Австралии, Великобритании и Польши, а также обладатель двойного гражданства (США и Канады).

Во вторник Израиль признал, что авиаудар был совершён нанесён по ошибке.

Инцидент вызвал гнев ключевых союзников Израиля, включая США, по поводу растущего числа жертв среди мирного населения в палестинском анклаве.

WCK: "Без системных изменений будет ещё больше военных провалов, извинений и скорбящих семей"

В самой НПО "принимают к сведению", что ЦАХАЛ "применил смертоносную силу без учёта собственных протоколов, субординации и правил ведения боевых действий".

В организации требуют создания "независимой комиссии для расследования убийств наших коллег из WCK", поскольку "ЦАХАЛ не может достоверно расследовать свой собственный провал в Газе".

На гибель соотечественника отреагировали и в Польше. В пятницу замглавы МИД республики попросил Израиль провести "уголовное расследование по факту убийства" семи гуманитарных работников.

"Мы хотим, чтобы польская прокуратура была вовлечена во все уголовные и дисциплинарные разбирательства против солдат, ответственных за это убийство", – заявил Анджей Сейна после вручения ноты протеста послу Израиля в Варшаве.

Вашингтон "воздержится от суждений" по поводу расследования Израилем удара, пока не ознакомится с отчётом, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы собираемся сами проработать выводы расследования", – сказал Кирби в интервью NBC.

В четверг в ходе получасового телефонного президент Джо Байден призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня на переговорах в Каире, куда отправятся израильская делегация.

"Ничего не изменилось в желании президента – немедленное прекращение огня в обмен на освобождение заложников и получение дополнительной помощи. Именно об этом будут говорить переговорщики в Каире в эти выходные", – подытожил Кирби.

55% американцев заявили в опросе Gallup в прошлом месяце, что они не одобряют действия Израиля в Газе – ещё до новой волны возмущения по поводу гибели сотрудников WCK.