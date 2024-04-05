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США приветствуют решение Израиля открыть новые маршруты для доставки помощи в Газу

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что гуманитарная ситуация в Газе стала неприемлемой, и предупредил о необходимости предпринять шаги для урегулирования кризиса.

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Власти Израиля заявили, что одобрили открытие двух гуманитарных маршрутов в сектор Газа для увеличения поставок помощи на территорию анклава.

КПП Эрез на севере Газы заработает впервые с начала войны, также будет открыт порт Ашдод.

Больше гуманирной помощи будет ввозиться из Иордании через КПП Керем-Шалом.

Решение было принято через несколько часов после беседы президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 

Байден предупредил, что Израиль должен предпринять шаги по предотвращению ущерба гражданскому населению, если желает сохранить поддержку Вашингтона.

СМИ отмечают, что Байден фактически поставил израильскому правительству ультиматум: примите меры для защиты гражданского населения и обеспечьте безопасность гуманитарных работников или политика США в отношении Газы изменится.

В понедельник в результате израильского удара в секторе Газа погибли семь сотрудников благотворительной организации по оказанию продовольственной помощи World Central Kitchen.

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