By Euronews и AP, EBU

Семь человек погибли в понедельник в результате израильского авиаудара, сообщили в американской благотворительной организации World Central Kitchen. Среди погибших граждане Австралии, Польши, Великобритании, обладатель двойного гражданства США и Канады и водитель-палестинец.

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По меньшей мере семь человек погибли в понедельник в результате израильского авиаудара, сообщили во вторник утром в американской благотворительной организации World Central Kitchen.

Как заявил её основатель, знаменитый шеф-повар Хосе Андрес, среди семи погибших были граждане Австралии, Польши, Великобритании, а также обладатель двойного гражданства США и Канады. С ними погиб палестинский водитель.

Сотрудники World Central Kitchen доставляли продовольственную помощь, которая прибыла по морю в понедельник, когда поздно вечером по ним был нанесен удар. Как сообщил фельдшер Палестинского Красного Полумесяца, автомобиль, предположительно, попал под израильский обстрел сразу после того, как пересёк границу на севере Газы.

Тела погибших доставлены в больницу мучеников Аль-Аксы в городе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы.

В заявлении израильской армии говорится, что она "проводит тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы разобраться в обстоятельствах этого трагического инцидента".

Реагируя на случившееся, основатель НПО Хосе Андрес написал в соцсети Х, что "убит горем" и "скорбит о потерянных сёстрах и братьях", с которыми работал "в Украине, Турции, Марокко, на Багамах и в Индонезии".

Израильское правительство должно прекратить эти неизбирательные убийства. Оно должно прекратить ограничивать гуманитарную помощь, убивать мирных жителей и сотрудников гуманитарных организаций и использовать продовольствие в качестве оружия Хосе Андрес основатель НПО World Central Kitchen

Между тем три судна доставили очередную партию гуманитарной помощи в Газу с Кипра, на их борту около 400 тонн продовольствия. Сообщается, что судам Jennifer, Open Arms и барже Ledra Dynamic было предоставлено разрешение на разгрузку.

По данным World Central Kitchen, груз содержит всё необходимое для приготовления более миллиона блюд из таких продуктов, как рис, макароны, мука, бобовые, консервированные овощи , а также финики, которые традиционно употребляются в пищу в священный месяц Рамадан.

В Рафахе по меньшей мере шесть тел, в том числе троих детей, были доставлены в больницу Аль-Наджар в понедельник после израильского удара.

Жертвы израильского удара в Рафахе, Сектор Газа, 1 апреля 2024 г. Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В Рафахе проживает более миллиона человек, в основном перемещенных в результате войны, которая разразилась 7 октября, когда боевики под руководством ХАМАС напали на юг Израиля, убив до 1200 человек и взяв в заложники 250.

По данным Министерства здравоохранения Газы, на сегодняшний день погибли 32 845 палестинцев, около двух третей из которых - женщины и дети.

Израильские военные возлагают ответственность за гибель гражданского населения на палестинских боевиков, поскольку, по их словам, те сражаются в густонаселенных районах.