Спасатели ищут десятки пропавших без вести после землетрясения

Cпасатели ищут десятки людей, которые до сих пор не выiшли на связь, через день после сильнейшего землетрясения на Тайване. По данным на сегодня, не менее 9 человек погибли в результате стихийного бедствия, около 1000 ранены.

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Поисково-спасательные работы продолжаются на Тайване после разрушительного землетрясения магнитутой 7,2. Около 690 человек либо пропали без вести, либо оказались в затруднительном положении. Так, несколько сотен оказались заблокированными в отеле. Около 60 рабочих, которые не смогли покинуть карьер из-за поврежденных дорог, освобождены.

Многие жители Хуаляня живут в палатках, главная дорога, соединяющая уезд со столицей Тайбэем, все еще была закрыта в четверг днем. Тем временем повседневная жизнь возвращается в нормальное русло. Местное железнодорожное сообщение возобновилось, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (один из крупнейших в мире производителей компьютерных чипов) возобновила большинство операций, сообщило Центральное информационное агентство.

По данным властей, погибли не менее 9 человек, более 1000 получили ранения. В городе Хуалянь недалеко от эпицентра пострадали 48 жилых домов.

Это сильнейшее землетрясение на Тайване за последние 25 лет. Оно произошло у восточного побережья в среду утром. Сильные толчки были ощутимы и в других местах, в том числе в Тайбэе и Новом Тайбэе. На восточном побережье острова обрушились целые участки автодорог.