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Спасатели ищут десятки пропавших без вести после землетрясения

Пожарная служба Хуаляня: работники карьера эвакуируют тело на следующий день после землетрясения, Тайвань, 4 апреля 2024 г.
Пожарная служба Хуаляня: работники карьера эвакуируют тело на следующий день после землетрясения, Тайвань, 4 апреля 2024 г. Авторское право AP/Hualien Fire Department
By Кнарик Хачатрян
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Cпасатели ищут десятки людей, которые до сих пор не выiшли на связь, через день после сильнейшего землетрясения на Тайване. По данным на сегодня, не менее 9 человек погибли в результате стихийного бедствия, около 1000 ранены.

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Поисково-спасательные работы продолжаются на Тайване после разрушительного землетрясения магнитутой 7,2. Около 690 человек либо пропали без вести, либо оказались в затруднительном положении. Так, несколько сотен оказались заблокированными в отеле. Около 60 рабочих, которые не смогли покинуть карьер из-за поврежденных дорог, освобождены.

Многие жители Хуаляня живут в палатках, главная дорога, соединяющая уезд со столицей Тайбэем, все еще была закрыта в четверг днем. Тем временем повседневная жизнь возвращается в нормальное русло. Местное железнодорожное сообщение возобновилось, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (один из крупнейших в мире производителей компьютерных чипов) возобновила большинство операций, сообщило Центральное информационное агентство.

По данным властей, погибли не менее 9 человек, более 1000 получили ранения. В городе Хуалянь недалеко от эпицентра пострадали 48 жилых домов. 

Это сильнейшее землетрясение на Тайване за последние 25 лет. Оно произошло у восточного побережья в среду утром. Сильные толчки были ощутимы и в других местах, в том числе в Тайбэе и Новом Тайбэе. На восточном побережье острова обрушились целые участки автодорог.

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