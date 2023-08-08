Полупроводниковый гигант TSMC построит первый европейский завод в Дрездене

Тайваньская компания сообщила, что договор о строительстве одобрен. Общая стоимость проекта превысит 10 млрд евро.

Ведущий производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC ) одобрил строительство в Дрездене ан востоке Германиии завод по производству микросхем.

РЕКЛАМА

В пресс-релизе компании сообщается, что TSMC создаст совместное предприятие с тремя европейскими партнерами: Infineon Technologies (Германия), Robert Bosch (Германия) и NXP Semiconductors (Нидерланды).

Общий объем инвестиций в проект превысит 10 млрд евро, часть средств выделят Евросоюз и правительство Германии.

TSMC будет владеть 70% акций совместного предприятия European Semiconductor Manufacturing Co., оставшиеся 30% будут в равной доле распределены между тремя европейским компаниями.

TSMC инвестирует в будущий завод почти 3,5 миллиарда евро.

Строительство планируется начать во второй половине 2024 года, а старт производства намечен на конец 2027 года.

Ожидается, что строительство предприятия позволит создать 2 тысячи рабочих мест для специалистов в области высоких технологий.

В середине июня Берлин объявил об увеличении почти до 10 миллиардов евро субсидий конкуренту TSMC американскому полупроводниковому гиганту Intel, который строит новый завод в Магдебурге.