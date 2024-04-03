Землетрясение на Тайване: количество погибших увеличилось вдвое

By Euronews

В результате сильнейшего за последние 25 лет землетрясения на Тайване погибли не менее девяти человек, сотни пострадали. Первоначально сообщалось о четырех погибших.

РЕКЛАМА

Жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего у восточного побережья Тайваня стали не менее девяти человек, десятки числятся пропавшими без вести, пострадавших - сотни.

Вслед за первым подземным толчком около восьми часов утра по местному времени последовали более ста афтершоков различной силы. Они ощущались по всей территории острова.

В городе Хуалянь на востоке Тайваня разрушены несколько зданий, ведётся поисково-спасательная операция.

Железнодорожное сообщение на острове, где проживает более 20 миллионов человек, приостановлено. Сообщается о повреждении несущих конструкций в метро в Новом Тайбэе.

Есть данные о сходе оползней, повреждении автомобильных дорог и туннелей в результате подземных толчков.

По оценкам властей Тайваня, это землетрясение стало самым мощным за последние четверть века. Центральное метеорологическое бюро опубликовало предупреждение об угрозе цунами.

Подземные толчки ощущались на всей территории Тайваня Eugene Hoshiko/AP

Пострадали и системы жизнеобеспечения. На обширной территории подтверждено прекращение подачи электроэнергии и газа.

Землетрясение ощущалось в Шанхае, а также нескольких провинциях КНР, расположенных на юго-восточном побережье.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане позже уведомил об отмене угрозы, касающегося Тайваня, Японию и Филиппин. Вместе с тем жителям прибрежных районов было рекомендовано эвакуироваться.

По оценкам японских сейсмологов, опасность повторных сильных землетрясений будет сохраняться еще около недели. Местные специалисты ожидают афтершоков магнитудой до 7,0 в следующие три-четыре дня.