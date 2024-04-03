Землетрясение на Тайване: количество погибших увеличилось вдвое

В результате сильнейшего за последние 25 лет землетрясения на Тайване погибли не менее девяти человек, сотни пострадали. Первоначально сообщалось о четырех погибших.
Жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего у восточного побережья Тайваня стали не менее девяти человек, десятки числятся пропавшими без вести, пострадавших - сотни.
Вслед за первым подземным толчком около восьми часов утра по местному времени последовали более ста афтершоков различной силы. Они ощущались по всей территории острова.
В городе Хуалянь на востоке Тайваня разрушены несколько зданий, ведётся поисково-спасательная операция.
Железнодорожное сообщение на острове, где проживает более 20 миллионов человек, приостановлено. Сообщается о повреждении несущих конструкций в метро в Новом Тайбэе.
Есть данные о сходе оползней, повреждении автомобильных дорог и туннелей в результате подземных толчков.
По оценкам властей Тайваня, это землетрясение стало самым мощным за последние четверть века. Центральное метеорологическое бюро опубликовало предупреждение об угрозе цунами.
Пострадали и системы жизнеобеспечения. На обширной территории подтверждено прекращение подачи электроэнергии и газа.
Землетрясение ощущалось в Шанхае, а также нескольких провинциях КНР, расположенных на юго-восточном побережье.
Центр предупреждения о цунами в Тихом океане позже уведомил об отмене угрозы, касающегося Тайваня, Японию и Филиппин. Вместе с тем жителям прибрежных районов было рекомендовано эвакуироваться.
По оценкам японских сейсмологов, опасность повторных сильных землетрясений будет сохраняться еще около недели. Местные специалисты ожидают афтершоков магнитудой до 7,0 в следующие три-четыре дня.