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Землетрясение в Китае: люди не могут вернуться домой из-за повторных толчков

Китай
Китай Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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По меньшей мере три человека стали жертвами землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Более 12000 человек были эвакуированы.

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Более тысячи повторных подземных толчков зарегистрировано в Китае, где во вторник произошло землетрясение магнитудой 7, 1.

Жертвами стихии, разыгравшейся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, стали по меньшей мере три человека. Несколько получили травмы. Повреждены десятки зданий.

Более 12 000 человек были эвакуированы в безопасные места. Многие живут в палатках. 

Сообщается, что подземные толчки ощущались нескольких городах Кригизии, Казахстана и Узбекистана.

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