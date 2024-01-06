Землетрясение в Японии: число погибших выросло до 126

Число погибших в результате мощного землетрясения в Японии превысило 100. Более двухсот человек числятся пропавшими без вести.

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В Японии продолжает расти число жертв мощного землетрясения, потрясшего страну 1 января. В субботу власти заявили, что подтверждена гибель 126 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, однако спасатели предупреждают, что с каждым днем шансы найти выживших уменьшаются.

Пропавшими без вести считаются более двухсот человек. Работу по их поиску затрудняют ухудшившиеся погодные условия - снег и низкие температуры. Район продолжают трясти афтершоки, и, по словам властей, часть уже поврежденных дорог может полностью разрушиться.

Тем не менее, спасатели продолжают находить выживших. Сообщается, что были локализованы 11 человек, зажатые под двумя обрушившимися домами в Анамидзу.

В числе мировых лидеров, выразивших соболезнования Японии в связи с трагедией, был руководитель КНДР Ким Чен Ын. Представитель правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил журналистам, что в последний раз Япония получала выражение соболезнований от Северной Кореи в 1995 году.