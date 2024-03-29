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Папа римский Франциск пропустил крестный ход Страстной пятницы

600 полицейских будут обеспечивать безопасность время процессии Крестного пути в Риме, на крышах выставлены снайперы.
600 полицейских будут обеспечивать безопасность время процессии Крестного пути в Риме, на крышах выставлены снайперы. Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
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Папа Франциск возглавил богослужение "Воспоминания Страстей Господних" в Ватикане, но не смог отправиться в Крестный путь к Колизею. Его участие отменили в последний момент, чтобы "сберечь здоровье понтифика".

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"Чтобы сохранить силы перед всенощным бдением и пасхальной мессой, папа римский будет следить за крестным ходом из дома Святой Марфы в Ватикане", сообщила пресс-служба понтифика.

Отсутствие понтифика многих застала врасплох: до последнего момента предполагалось, что Франциск лично примет участие в процессии Крестного пути (Via Crucis) к стенам Колизея – символа гонений на первых христиан. 

Люди выстроились по маршруту традиционного шествия, полиция и карабинеры усилили меры безопасности в центре Рима.

За несколько часов до этого глава римско-католической церкви возглавил богослужение Страстной пятницы в базилике Святого Петра, где собрались около 4,5 тысяч верующих.

Из-за проблем с коленом 87-летний понтифик был прикован к инвалидном креслу. 

Проповедь произнёс кардинал Раньеро Канталамесса, проповедник Папского дома.

Рабочие зажигают свечи на кресте в Колизее перед началом процессии Via Crucis.
Рабочие зажигают свечи на кресте в Колизее перед началом процессии Via Crucis.AP Photo/Gregorio Borgia

Крестный путь – важный ритуал Страстной пятницы. По западной традиции этот процессия состоит из 14 стояний, которые воссоздают основные этапы пути Иисуса на Голгофу. Во время остановок принято читать короткие тексты-медитации.

 Итальянские СМИ сообщили, что впервые за всё время своего понтификата Франциск написал их собственной рукой.

Обычно это право предоставляют епископам, монахам или мирянам, например, студентам, супружеским парам или беженцам.

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