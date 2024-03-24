Папа Франциск помолился о жертвах пятничного теракта в "Крокус сити холле", назвав нападение "подлым" и "бесчеловечным".

РЕКЛАМА

"Я возношу молитвы за жертв этой подлой террористической атаки, произошедшей позапрошлым вечером в Москве", - такие слова прозвучали из уст папы римского после мессы на площади Святого Петра в Вербное (Пальмовое) воскресенье. В Ватикане сообщили, что на богослужении присутствовало около 60 тысяч человек.

Выступая перед ними, понтифик осудил пятничное нападение в "Крокус сити холле", назвав его "бесчеловечным актом, оскорбляющим Господа".

_"Дорогие братья и сёстры, Иисус вошел в Иерусалим как смиренный и мирный царь: давайте откроем Ему наши сердца! Только Он может избавить нас от вражды, ненависти, насилия, ибо Он есть милость и прощение грехов..._Давайте помолимся за всех наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны", - также сказал глава Католической церкви, призвав присутствующих молиться о жителях Украины и Палестины, живущих в условиях войны.

Теракт в концертном зале "Крокус" унёс жизни, по официальным данным, 133 человек. Больше 150 - получили ранения, ожоги, травмы. В столичном Бюро судебно-медицинской экспертизы началось опознание жертв. 24 марта в России объявлено общенациональным днём траура.