EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

"Граду и миру": папа римский призвал Россию и Украину обменять всех пленных

Папа совершил "обход" верующих после пасхальной мессы.
Папа совершил "обход" верующих после пасхальной мессы. Авторское право AP Photo/Andrew Medichini
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Франциск преподал торжественное апостольское благословение "Граду и миру" в связи с приходом католической Пасхи. Война в Украине и Газе – центральная тема послания понтифика.

РЕКЛАМА

"Мир невозможно построить с помощью оружия: для этого нужно протянуть друг другу руки и распахнуть сердца", – с такими словами папа римский Франциск обратился к 60 тысячам верующих, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

В воскресенье понтифик возглавил пасхальные торжества и произнёс апостольское благословение "Граду и миру", центральной темой которого стала война в Европе и на Ближнем востоке. 

Настаивая на соблюдении принципов международного права, я выражаю надежду на общий обмен всеми заключенными между Россией и Украиной: всех на всех.
Франциск
папа римский

"Я вновь призываю создать условия для гарантированного доступа гуманитарной помощи в Газу, к скорейшему освобождению заложников, похищенных 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в секторе", – добавил глава римско-католической церкви.

Затем он прокатился по Ватикану на белом внедорожнике, благословляя паломников.

Многие отмечают, что папа был в "хорошей форме". Несколькими часами ранее 87-летний понтифик отслужил пасхальное всенощное бдение. В Страстную пятницу Ватикан в последний момент объявил, что папа не примет участие в традиционном крестном ходе к Колизею, чтобы "сберечь силы и здоровье".

В "Ангельский понедельник", как сообщается, Франциск сам прочитает молитву "Царица Небесная" (Regina Caeli).

Католическую пасху – при повышенных мерах безопасности – отметили и на Святой земле. Из-за продолжающейся войны в Газе на улицах Иерусалима не было палестинских христиан с Западного берега, которые обычно съезжаются в город на главные религиозные праздники. 

Праздничное богослужение в храме Гроба Господня мессу в Святую субботу возглавил кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Папа римский Франциск призвал сохранять радость и надежду

Папа римский Франциск пропустил крестный ход Страстной пятницы

Папа о теракте в Москве: "Это подлый акт, оскорбляющий Бога"

Папа римский Пасха Ватикан