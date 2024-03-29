Христиане отмечают Страстную пятницу по григорианскому календарю

В Иерусалиме верующие пронесли крест по улицам до Храма Гроба Господня, а на Филиппинах инсценировали распятие Иисуса Христа.
Христиане, живущие по григорианскому календарю, с благоговением отмечают Страстную пятницу, которая знаменует распятие и смерть Иисуса Христа.
В Иерусалиме верующие прошли процессией по Виа Долороза до Храма Гроба Господня, где, по мнению католиков и православных, был похоронен Иисус до своего воскрешения.
Набожные католики на Филиппинах отметили Страстную пятницу инсценировкой распятия Иисуса Христа в городе Сан-Фернандо, к северу от Манилы.
В Испании, где Страстная неделя особенно важна для верующих, из-за дождей пришлось отменить процессии в Севилье, Малаге и Мадриде. В этих городах христианам придется ждать еще целый год, чтобы вновь увидеть религиозное шествие в ночь на Страстную пятницу — мадруга.
Зато ничто не смогло остановить торжественное звучание барабанов в арагонской Каланде. Они грохотали двадцать четыре часа без перерывов.