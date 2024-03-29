Христиане отмечают Страстную пятницу по григорианскому календарю

By Euronews

В Иерусалиме верующие пронесли крест по улицам до Храма Гроба Господня, а на Филиппинах инсценировали распятие Иисуса Христа.

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Христиане, живущие по григорианскому календарю, с благоговением отмечают Страстную пятницу, которая знаменует распятие и смерть Иисуса Христа.

В Иерусалиме верующие прошли процессией по Виа Долороза до Храма Гроба Господня, где, по мнению католиков и православных, был похоронен Иисус до своего воскрешения.

Торжественная процессия в Иерусалиме, 29 марта 2024. Leo Correa/AP Photo

Набожные католики на Филиппинах отметили Страстную пятницу инсценировкой распятия Иисуса Христа в городе Сан-Фернандо, к северу от Манилы.

Инсценировка распятия Христа на Филиппинах, 29 марта 2024. Gerard V. Carreon/AP Photo

В Испании, где Страстная неделя особенно важна для верующих, из-за дождей пришлось отменить процессии в Севилье, Малаге и Мадриде. В этих городах христианам придется ждать еще целый год, чтобы вновь увидеть религиозное шествие в ночь на Страстную пятницу — мадруга.

Зато ничто не смогло остановить торжественное звучание барабанов в арагонской Каланде. Они грохотали двадцать четыре часа без перерывов.