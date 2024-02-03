Жены мобилизованных провели акцию протеста у стен Кремля

By Euronews

Акция была приурочена к 500-му дню с начала мобилизации. Задержаны десятки человек

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27 человек были задержаны полицией на акции движения жен мобилизованных «Путь домой» у стен Кремля. Помимо женщин, в автозаке оказались журналисты и правозащитники.

Участницы акции, которые требуют подписания указа о демобилизации, дошли до избирательного штаба Путина на Покровке — там задержали еще семерых журналистов.

Накануне активисты движения «Путь домой» призвал «всех неравнодушных граждан» 3 февраля, в 500-й день с объявления мобилизации, прийти к Могиле Неизвестного солдата и возложить гвоздики. Такая форма протеста последнее время стала набирать обороты.

По последним данным, задержанных начали выпускать без оформления протоколов. Силовики утверждают, что вскоре собираются отпустить и других сотрудников федеральных и зарубежных изданий. Они хотят оставить только журналистов СМИ, объявленных «иностранными агентами». По данным «ОВД-Инфо», у всех задержанных отобрали телефоны.