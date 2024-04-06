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В российском городе Орске паводком размыло дамбу, жители эвакуируются

Орск под водой. Власти призывают к эвакуации
Орск под водой. Власти призывают к эвакуации Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service
By Euronews
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В Оренбургской области вечером 5 апреля паводком размыло дамбу на реке Урал. МЧС призвает население Орска эвакуироваться

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Около 11 000 человек должны быть эвакуированы после прорыва дамбы в городе Орск с населением порядка 190 000 человек, расположенном на границе с Казахстаном. Земляная насыпь, призванная защитить город от весеннего паводка, не справилась с объемом и треснула в двух местах (хотя и не обрушилась полностью). Это поставило под угрозу большую часть города, в основном частное жилье. 

По данным местных властей, в опасной зоне находятся более 4000 зданий. Утром завыли сирены, а полиция и пожарные ходили от дома к дому, предупреждая жителей о необходимости немедленно покинуть город. В настоящее время ведутся аварийные работы по восстановлению дамбы.

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