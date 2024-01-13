By Leonid Gozman

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Путинская система – экзистенциальная угроза европейской цивилизации. Если Россия победит в Украине, она не остановится, как Гитлер не остановился, захватив Судеты. Путин пойдет дальше и не успокоится, пока не уничтожит западный мир, пишет для рубрики View Леонид Гозман.

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Война России с Украиной затягивается – надежды на относительно быструю победу украинцев не оправдались (хотя это, точно, не вина украинцев), война становится позиционной, и все чаще звучат требования переговоров и компромисса.

Но надеющиеся на компромисс с Путиным не до конца понимают природу его режима и его самого как человека – компромисс невозможен, а любое мирное соглашение будет не миром, а лишь временным прекращением огня, которое будет использовано Путиным для наращивания сил для новой атаки.

Нельзя договориться с тем, кто пришел тебя убить

Путин начал войну не для того, чтобы решить какой-либо конкретный вопрос - неразрешимых противоречий между Россией и Украиной не существовало. Его цель – уничтожение Украины как субъекта политики, языка и культуры. Он много раз повторял, что никакой Украины никогда не было – ее «придумал» Ленин, русские и украинцы – один народ, а украинского языка не существует. Он верит в это. По его мнению, уничтожение Украины – вовсе не агрессия, а лишь возвращение к нормальному порядку.

Поскольку открыто объявить задачей вторжения уничтожение страны было невозможно, российские власти все время меняли декларируемые цели войны.

Президент России Владимир Путин позирует для фото с членами национального движения Юные кадеты России в Москве, ноябрь 2023 года. Gavriil Grigorov/Sputnik via AP

Поэтому украинцы не могут договориться с Путиным – как говорила Голда Меир, нельзя договориться с тем, кто пришел тебя убить. Поскольку открыто объявить задачей вторжения уничтожение страны было невозможно, российские власти все время меняли декларируемые цели войны.

То это было обеспечение права говорить на Донбассе по-русски (на которое никто и не покушался), то уничтожение якобы созданных в Украине с помощью США биолабораторий, призванные сделать русских женщин бесплодными, то «денацификация», то, по выражение Медведева, борьба с Сатаной. Правда, сейчас, российская пропаганда о целях войны вообще не говорит – война стала не действием, направленным на достижение результата, а просто естественным состоянием России.

Путина беспокоит отсутствие благодарности

Но война с Украиной – лишь одна из трех войн, которую ведет режим Владимира Путина. Вторая, не менее важная – это возрождение Империи. Готовились к ней давно, но в активную фазу она вступила в 2008, когда Россия захватила двадцать процентов территории Грузии.

От «прав» на Империю Путин не откажется никогда – он верит, что любая территория, где проливалась кровь русского солдата, должна быть частью России или входить в зону ее влияния, а люди там должны быть вечно благодарны России.

Российские солдаты чистят свои винтовки на военной базе в Цхинвали, региональной столице оккупированной грузинской области Южная Осетия, август 2009 г. AP Photo/Sergey Ponomarev

Путин, конечно, не стремится оккупировать все страны, входившие в Российскую Империю – но он требует там особых прав и контроля их внешней политики. Россия пользуется любой возможностью для дестабилизации соседей, от использования русской диаспоры, до подкупа политиков и организации переворотов.

От «прав» на Империю Путин не откажется никогда – он верит, что любая территория, где проливалась кровь русского солдата, должна быть частью России или входить в зону ее влияния, а люди там должны быть вечно благодарны России. Отсутствие благодарности его возмущает и делает еще более агрессивным.

Рискнуть глобальной войной, чтобы завоевать уважение мировой общественности

Но главная для Путина война, в которой Украина, Грузия, Молдова или угрозы Польше лишь эпизоды – это глобальная война с Западом. По утверждениям российского руководства Запад («англосаксы») всегда унижали Россию – мотив унижения или недостаточного уважения принципиально важен для Путина, всегда стремились ее покорить и затормозить ее развитие.

Идея глобального противостояния европейской цивилизации появилась не сразу – начинал Путин как вестернизатор, видя свою миссию во включении России в Первый мир.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на саммите Россия-НАТО на военно-воздушной базе Пратика ди Маре под Римом, май 2002 года. AP Photo/Marco Merlini

Причем, и тогда, когда России еще и не было – это не столько борьба стран, сколько духовное противостояние мирового добра, воплощаемого Россией и русскими, со злом, эманацией которого является Запад. Сейчас Запад, как и раньше, ненавидит Россию, пытается ее разрушить, подорвать ее единство и готов ради этого на мировую войну.

Идея глобального противостояния европейской цивилизации появилась не сразу – начинал Путин как вестернизатор, видя свою миссию во включении России в Первый мир. Но это не получилось – он стремился не к современному Западу, а к миру времен Ялтинской конференции, когда великие державы могли делить между собой планету.

А поскольку возвращение в прошлое оказалось недостижимым, Путин, еще оставаясь в G-8, начал вести антизападную политику, надеясь возглавить существующий в мире антиамериканский тренд. Но и это не вышло – ни Китай, ни Турция, ни Иран не приняли его в качестве лидера. Тогда и начались войны – он решил силой заставить уважать себя и считаться с собой.

Царство провала и безразличия

Война нужна ему и по внутриполитическим, и по психологическим соображениям. Его царствование преследуют неудачи – ухудшается демографическая ситуация, возрастает технологическое отставание, падает качество жизни, не удается решить ни одну из острых для России проблем.

Ни поражения на фронте, ни то, что объявляется победами, не вызывают общественной реакции, как не взволновали людей ни выдача МУС ордера на его арест, ни атака дронов на Кремль.

Мужчина проходит мимо рекламного щита, рекламирующего военную службу по контракту в российской армии. Санкт-Петербург, ноябрь 2023 года. AP Photo/Dmitri Lovetsky

Поддержки его лично и его политики, вопреки распространенным стереотипам, тоже нет – люди индифферентны, они примирились с ним и его действиями, но не испытывают по этому поводу никакого энтузиазма.

Ни поражения на фронте, ни то, что объявляется победами, не вызывают общественной реакции, как не взволновали людей ни выдача МУС ордера на его арест, ни атака дронов на Кремль.

Бесконечная война позволяет ему и пресечь любое недовольство – на нас напали, враг на пороге, и самому не думать о неудачах, а окончательно погрузиться в мир иллюзий, в котором он и пребывает в последние годы.

Мир на Земле может быть достигнут только в том случае, если режим Путина будет уничтожен

Мир для него невозможен – задача сохранения контроля над страной и сохранения самоуважения решается лишь в условиях войны. Мир приведет к осознанию населением бессмысленности принесенных жертв и, главное, даст возможность элитам выразить в той или иной форме годами накапливающееся недовольство его политикой, катастрофической для них и для страны и выгодной лишь самому Путину и его приближенным.

Поэтому, чего бы это ему ни стоило, он будет продолжать войну, используя любые переговоры как передышку. Именно так поступил бы Гитлер, если бы в конце войны антигитлеровская коалиция пошла с ним на мирное соглашение. Он уже не мог не воевать, стабильный мир означал конец его власти.

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То же самое с Путиным. Ему нужен не мир, а лишь перемирие. А мир на земле, как и в 1945, может быть достигнут только если режим Владимира Путина будет уничтожен.

Поэтому поставки западного оружия и финансовая помощь Украине – не благотворительность, а самооборона. Путинская система – экзистенциальная угроза европейской цивилизации. Если Россия победит в Украине, она не остановится, как Гитлер не остановился, захватив Судеты. Путин пойдет дальше и не успокоится, пока не уничтожит западный мир.

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Леонид Гозман,кандидат психологических наук, российский либеральный политик, психолог и политолог, до 2020 года профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Сейчас он находится в изгнании, в 2022 году власти РФ объявили Гозмана "иностранным агентом", затем он был арестован и провел месяц в тюрьме (дважды по 15 суток) за "отождествление действий СССР и нацистской Германии".

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