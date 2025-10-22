Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Аэропорт Вильнюса пришлось закрыть из-за метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси

На недатированной фотографии офицер осматривает воздушный шар, используемый для перевозки сигарет в Литву.
На недатированной фотографии офицер осматривает воздушный шар, используемый для перевозки сигарет в Литву. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Литовские власти обвинили Беларусь в инциденте, который нарушил планы тысяч пассажиров: аэропорт Вильнюса пришлось закрыть из-за метеозондов с контрабандными сигаретами.

Литва закрыла аэропорт Вильнюса на ночь после того, как в его воздушное пространство проникли десятки метеозондов с контрабандными сигаретами, сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями (NCMC) страны.

Перебои, продолжавшиеся с 22:30 вторника до 6:30 утра среды, привели к отмене 30 рейсов и задержали около 4 000 пассажиров.

Прибывающие рейсы пришлось перенаправить в другие пункты назначения, включая Варшаву в Польше и аэропорт Каунаса в Литве.

"Операционная деятельность была нарушена из-за метеорологических аэростатов, используемых для контрабанды сигарет из Беларуси", - говорится в заявлении NCMC.

В центре добавили, что граница страны с Беларусью также была закрыта после обнаружения метеозондов.

На пресс-конференции в среду утром премьер-министр Литвы Инга Ругиняне, обвинившая в случившемся Беларусь, заявила, что созовет заседание Комитета национальной безопасности для обсуждения этого вопроса.

"Сегодня утром я уже потребовала, чтобы все пришли с конкретными решениями. Мы должны немедленно обсудить эту ситуацию и найти - не дебатировать, а найти - что делать", - сказала Ругиняне.

"Я бы очень хотела, чтобы Беларусь взяла на себя ответственность за эти инциденты", - добавила премьер-министр.

В НКМЦ сообщили, что проводится расследование, отметив, что метеозонды были запущены не из одного места.

Это не первый подобный инцидент: 5 октября аэропорт Вильнюса также был вынужден на несколько часов закрыться из-за метеозондов с контрабандой.

Тогда литовские власти заявили, что обнаружили по меньшей мере 11 аэростатов с 18 000 пачек сигарет, продающихся на черном рынке.

Закрытие вильнюсского аэропорта произошло на фоне сложного периода для европейской авиации: беспилотники были замечены в аэропортах Копенгагена, Мюнхена и стран Балтии.

ЕС обвинил Россию в ведении подрывной гибридной войны, что Москва продолжает отрицать.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Поддерживаемая Россией сеть стоит за взрывами посылок в Европе, утверждает Литва

На границе Польши и Литвы официально открыта стратегическая трасса Via Baltica

Офис Тихановской в Вильнюсе приостановил работу из-за снижения уровня ее охраны