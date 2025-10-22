Аэропорт Вильнюса пришлось закрыть из-за метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси

Литва закрыла аэропорт Вильнюса на ночь после того, как в его воздушное пространство проникли десятки метеозондов с контрабандными сигаретами, сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями (NCMC) страны.

Перебои, продолжавшиеся с 22:30 вторника до 6:30 утра среды, привели к отмене 30 рейсов и задержали около 4 000 пассажиров.

Прибывающие рейсы пришлось перенаправить в другие пункты назначения, включая Варшаву в Польше и аэропорт Каунаса в Литве.

"Операционная деятельность была нарушена из-за метеорологических аэростатов, используемых для контрабанды сигарет из Беларуси", - говорится в заявлении NCMC.

В центре добавили, что граница страны с Беларусью также была закрыта после обнаружения метеозондов.

На пресс-конференции в среду утром премьер-министр Литвы Инга Ругиняне, обвинившая в случившемся Беларусь, заявила, что созовет заседание Комитета национальной безопасности для обсуждения этого вопроса.

"Сегодня утром я уже потребовала, чтобы все пришли с конкретными решениями. Мы должны немедленно обсудить эту ситуацию и найти - не дебатировать, а найти - что делать", - сказала Ругиняне.

"Я бы очень хотела, чтобы Беларусь взяла на себя ответственность за эти инциденты", - добавила премьер-министр.

В НКМЦ сообщили, что проводится расследование, отметив, что метеозонды были запущены не из одного места.

Это не первый подобный инцидент: 5 октября аэропорт Вильнюса также был вынужден на несколько часов закрыться из-за метеозондов с контрабандой.

Тогда литовские власти заявили, что обнаружили по меньшей мере 11 аэростатов с 18 000 пачек сигарет, продающихся на черном рынке.

Закрытие вильнюсского аэропорта произошло на фоне сложного периода для европейской авиации: беспилотники были замечены в аэропортах Копенгагена, Мюнхена и стран Балтии.

ЕС обвинил Россию в ведении подрывной гибридной войны, что Москва продолжает отрицать.