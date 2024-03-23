Теракт в "Крокус Сити Холле": число жертв выросло до 93, задержаны 11 подозреваемых

By Euronews

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл"

РЕКЛАМА

Жертвами нападения на комплекс "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске стали, по последним данным Следственного комитета, более 90 человек, еще около 100 получили ранения и находятся в больницах. Число жертв может возрасти, так как несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Несколько вооруженных людей, войдя в здание, открыли огонь и направились к концертному залу, где должно было состояться выступление группы "Пикник". По словам организаторов, все 6200 билетов были проданы. Многие зрители успели покинуть зал до того, как туда ворвались террористы. Они использовали взрывчатку и зажигательные устройства и подожгли здание. Верхние этажи зала сгорели, крыша частично обрушилась.

ИГИЛ-К взяла на себя ответственность

Местонахождение нападавших до сих пор неизвестно. Полицейские спецподразделения, вошедшие в здание в поисках террористов, в какой-то момент были отозваны из-за сильного задымления.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", сообщив в соцсетях, что все его участники смогли благополучно скрыться. Американские спецслужбы считают эту версию правдоподобной. Еще две недели назад США предупреждали Россию о том, что отделение ИГИЛ "Исламское государство - Хорасан", известное как ИГИЛ-К, базирующееся в Афганистане, планировало нападение на Москву.

В то же время пресс-секретарь Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон "не имел никаких предварительных сведений" о теракте.

Задержание подозреваемых под Брянском

В субботу утром глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что правоохранители задержали двоих предполагаемых подозреваемых в теракте, остальных ищут, в салоне машины найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

"По предварительной информации, "Рено", на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. "Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 03:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", - добавил он.

В ходе осмотра автомобиля "Рено" найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в нападении.