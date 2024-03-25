Бастрыкин: в "Крокусе" погибли 139 человек

By Euronews

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 139 человек, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 182 человека получили ранения и травмы.

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В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы погибли 139 человек, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его данным, 182 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Ранее в понедельник суд в Москве арестовал еще троих фигурантов уголовного дела о теракте. Одному из них, Диловару Исломову, принадлежал белый "Рено", на котором скрылись террористы, двое других — его отец Исроил Исломов и брат Аминчон Исломов. Как заявил Александр Бастрыкин, по версии следствия, кроме автомобиля Исломовы предоставили нападавшим квартиру для проживания, а также переводили им деньги.

Накануне суд арестовал четверых предполагаемых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни. Двое из них признали вину. Судя по фото и видео из суда, после задержания их пытали.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что вопрос об отмене моратория на смертную казнь будет "глубоко проработан". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не будет участвовать в дискуссии.

Ответственность за теракт взяло на себя признанное террористическим во многих странах мира "Исламское государство", но Москва не прекращает попытки связать его с Украиной.

Президент РФ Владимир Путин признал, что теракт совершили "радикальные исламисты", но вновь связал атаку с Украиной.

"США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось", — сказал российский президент.

Реакции за рубежом

"Мы, естественно, обеспокоены действиями режима в Москве, который пытается создать связь между этой атакой и Украиной. Конечно, мы полностью её отвергаем. Нет никаких признаков, никаких доказательств того, что Украина каким-либо образом связана с этой атакой. Мы призываем российское правительство не использовать этот теракт в Москве в качестве предлога или мотивации для усиления незаконной агрессии против Украины, не использовать это как предлог для усиления внутренних репрессий против критиков российского режима", — заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

На фоне произошедшего в Москве власти Франции повысили уровень террористической угрозы в стране до высшего. В понедельник у популярных достопримечательностей Парижа были замечены патрули военных. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что, по информации французских спецслужб, теракт в "Крокусе" осуществило "Исламское государство".

Меры безопасности в преддверии католической Пасхи также усилили в соседней Италии.

В понедельник члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в концертном зале.

Тем временем в Москве детский омбудсмен Мария Львова-Белова вручила грамоты 15-летнему Исламу Халилову и 14-летнему Артему Донскову, которые подрабатывали в гардеробе "Крокуса" и помогли эвакуировать из здания более ста человек.