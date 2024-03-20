Смертоносные атаки на российское приграничье. Жертвы ракетного удара РФ по Харькову.

В Белгородской области, где, по словам губернатора, за неделю погибли 16 человек, объявили об эвакуации детей. Путин напрямую говорит об ударе по гражданской инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы. Ракетному удару РФ подвергся Харьков: количество погибших возросло до пяти.

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Владимир Путин пообещал "обеспечить безопасность" жителей приграничных регионов России, на которые в марте обрушился шквал беспилотников,а также пригрозил ударить по гражданской инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы, не упомянув, что это и так одна из мишеней для российских войск с начала полномасштабной войны.

Вот тем же мы можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. У нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили. Владимир Путин президент РФ

В среду в результате "воздушной атаки" на Белгород погиб один мирный житель. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина скончался от осколочных ран в своей машине. Ещё двое человек получили травмы.

Повреждены жилые дома, школа и два детских сада. Детей и педагогов на месте не было, в регионе начались досрочные школьные каникулы.

Непрекращающимся обстрелам подвергаются и сёла Белгородчины. В Грайворонском округе погибли двое, заявил Гладков, добавив, что массированный обстрел вёлся, в том числе, "с применением РСЗО".

Планы властей по эвакуации детей в Белгородской области

Накануне глава Белгородской области, где, по его словам, за неделю погибли 16 человек, объявил о решении вывезти в другие регионы около 9 тысяч детей из районов, граничащих с Украиной.

В четверг 1,2 тысяч детей отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, говорится в видеообращении Гладкова.

"Призываем губернатора Гладкова эвакуировать всех людей с территории Белгородской области. Удары по военным объектам будут продолжаться", – заявил в среду т. н. Русский Добровольческий Корпус, одно из вооружённых формирований, воюющих на стороне Украины.

Жертвы ракетного удара по Харькову

В среду вооружённые силы России нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, сообщает местная полиция.

Власти уже подтвердили гибель 5 человек.

По версии ВСУ, удар по городу был нанесён ракетой Х-59.

На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция.

Накануне, в день проведения очередной встречи союзников Киева в формате "Рамштайн", президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что его страна "нуждается в большей защите – вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнёров".

По словам украинского лидера, системы "Пэтриот" "должны делать то, для чего они были созданы, а именно защищать жизни, а не пылиться на складах".

Европейцы объявили о новых траншах помощи Украине

Участники саммита на авиабазе Рамштайн в Германии объявили во вторник о выделении новых траншей военной помощи Украине.

Германия пообещала пакет на сумму 500 миллионов евро. В него вошли десятки тысяч боеприпасов и по сотне бронированных машин пехоты и обычных транспортных средств.

Правительство Бельгии утвердило три пакета дополнительной военной помощи Украине на сумму 412 миллионов евро.

Эта финансовая поддержка Запада оказывается в то время, как в Конгрессе США сторонниками Дональда Трампа блокируется законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов (около 56 миллиардов евро).