МОК: в Москве "достигли нового дна" после того, как МИД РФ обвинил организацию в "неонацизме"

Накануне МОК принял решение не допускать российских и белорусских олимпийцах к участию в церемонии открытия Олимпиады в Париже 26 июля – новое ограничение, введённое из-за войны России в Украине. В МИД России заявили, что "МОК стал местом, где процветает неонацизм и расизм".

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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил в среду, что власти РФ "достигли нового дна", обвинив организацию в "скатывании к расизму и неонацизму" из-за ограничений, наложенных на российских атлетов.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала "неправомерным, несправедливым и неприемлемым" запрет на участие российских и белорусских спортсменов в параде делегаций на церемонии открытия парижской Олимпиады, которая впервые в истории пройдёт не на стадионе, а прямо на Сене.

Дипломат также назвала проявлением "расизма и неонацизма" призыв МОК к зарубежным спортсменам бойкотировать т. н. Игры дружбы в России, которые, как считают в Лозанне, Кремль проводит "исключительно в политических целях".

"Это выходит за рамки допустимого, – заявил журналистам Марк Адамс, пресс-секретарь главы МОК немца Томаса Баха. – Связывать президента, его национальность и Холокост с этой темой – новое дно".

Безусловно, это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это не красит МОК. Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля

Бах не стал комментировать заявления из Москвы, сославшись на то, что некоторые из обвинений носят "крайне агрессивный" и "к тому же очень личный" характер.

"Наблюдать за церемонией с берега"

Во вторник в МОК заявили, что российские и белорусские олимпийцы не примут участие в речном шоу на церемонии открытия Игр, когда, по задумке организаторов, национальные сборные проплывут через центр Парижа по Сене.

При этом они смогут "прочувствовать" праздник, наблюдая за церемонией с берега.

Этот же принцип использовался для нейтральных атлетов из бывшей Югославии во время Олимпийских игр-1992 в Барселоне, сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

МОК рассчитывает, что к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе будут допущены около 36 россиян и 22 атлета с паспортами Беларуси при условии, что они не будут "активно" поддерживать войну в Украине.

В командных видах спорта на Олимпиаде представители этих двух стран участвовать не смогут. Официальные лица аккредитованы не будут.

Исполком МОК во главе с Томасом Бахом также утвердил флаг, под которым будут выступать россияне и белорусы. В случае победы награждать их будут под музыку без слов и без какой-либо национальной привязки.

Её решили сочинить специально для парижской Олимпиады. На Играх в Токио (2020) и Пекине (2022) вместо российского гимна звучал фрагмент из первого фортепианного концерта Чайковского.